Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Вест Бромвич
Кардифф - Вест Бромвич: обзор матча 28 ноября 2023
Кардифф
28.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 18 тур
0 : 1
Завершен
Вест Бромвич
50'
Й. Сармиенто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Вест Бромвич
90'
Желтая карточка
К. Бартли
88'
Желтая карточка
Д. Ферлонг
Желтая карточка
Д. Боулер
87'
Замена
К. Этете
️️️️
O. Tanner
75'
74'
Замена
Д. Моламби
️️️️
О. Йокушлу
74'
Замена
Д. Майя
️️️️
Д. Свифт
Замена
Р. Колуилл
️️️️
К. Робинсон
65'
65'
Замена
Т. Феллоус
️️️️
Г. Диангана
65'
Замена
М. Филлипс
️️️️
Й. Сармиенто
Замена
Д. Панцо
️️️️
М. Ромео
56'
Замена
И. Угбо
️️️️
Я. Мейте
56'
Замена
Р. Уинтл
️️️️
Д. Роллс
56'
50'
ГОЛ! 0:1!
Й. Сармиенто
Пас отдал
А. Моуатт
21'
Замена
Б. Томас-Асанте
️️️️
Д. Уоллес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
11
Яку Мейте
ЦП
32
Джо Роллс
(К)
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
11
Ollie Tanner
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
17
Джед Уоллес
(К)
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
Главный тренер
Карлос Корберан
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
24
Райан Уинтл
ОП
4
Энди Риномхота
ЦП
38
Эбу Адамс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
28
Кион Этете
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Джейсон Моламби
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
4-3-1-2
31
Рунарссон
2
Ромео
6
Гутас
25
МакГиннес
38
Нг
11
Мейте
32
Роллс
6
Сиопис
11
Боулер
11
47
Робинсон
4-5-1
1
Палмер
2
Ферлонг
5
Бартли
4
Кипр
22
Таунсенд
5
Йокушлу
17
Уоллес
8
Свифт
19
Диангана
20
Моуатт
16
Сармиенто
2
Ромео
4
Панцо
4
Панцо
2
Ромео
32
Роллс
24
Уинтл
24
Уинтл
32
Роллс
47
Робинсон
10
Колуилл
10
Колуилл
47
Робинсон
11
28
Этете
28
Этете
11
11
Мейте
99
Угбо
99
Угбо
11
Мейте
5
Йокушлу
8
Моламби
8
Моламби
5
Йокушлу
19
Диангана
18
Феллоус
18
Феллоус
19
Диангана
16
Сармиенто
25
Филлипс
25
Филлипс
16
Сармиенто
17
Уоллес
23
Томас-Асанте
23
Томас-Асанте
17
Уоллес
8
Свифт
9
Майя
9
Майя
8
Свифт
Остались в запасе
Кардифф
Вест Бромвич
31
Джейк Анвик
ВР
4
Энди Риномхота
ЦП
38
Эбу Адамс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
Главный тренер
Эрол Булут
24
Джошуа Гриффитс
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
4
Энди Риномхота
ЦП
38
Эбу Адамс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
Главный тренер
Эрол Булут
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Кардифф - Вест Бромвич
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Главный судья:
Josh Smith, England
Стадион:
Кардифф Сити
Новости команд
Все
Кардифф
Вест Бромвич
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+