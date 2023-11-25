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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Кардифф
Престон - Кардифф: обзор матча 25 ноября 2023
Престон
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
1 : 2
Завершен
Кардифф
48'
М. Осмайич
90+6'
К. Грант
90+9'
И. Угбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Кардифф
90'
+9
ГОЛ! 1:2!
И. Угбо
Пас отдал
Р. Уинтл
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
К. Грант
90'
+1
Замена
Р. Уинтл
️️️️
М. Сиопис
Замена
Л. Миллар
️️️️
М. Осмайич
84'
Желтая карточка
Ф. Вудман
77'
75'
Замена
Д. Панцо
️️️️
М. МакГиннес
72'
Замена
O. Tanner
️️️️
Д. Боулер
71'
Замена
И. Угбо
️️️️
Я. Мейте
71'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
Д. Роллс
Замена
Э. Хьюз
️️️️
K. Best
58'
Замена
Р. Ледсон
️️️️
Ч. Эванс
58'
Вторая желтая
Р. Брэди
52'
ГОЛ! 1:0!
М. Осмайич
48'
Желтая карточка
K. Best
45'
+2
Желтая карточка
Р. Брэди
31'
Желтая карточка
Ч. Эванс
31'
30'
Желтая карточка
Д. Коллинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
3
Kian Best
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
(К)
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Кардифф
31
Рунар Рунарссон
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
32
Джо Роллс
(К)
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
9
Карлан Грант
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
4
Райан Ледсон
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
24
Райан Уинтл
ОП
38
Эбу Адамс
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
11
Ollie Tanner
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
2-5-2-1
28
Вудман
14
Стори
6
Линдсэй
11
Брэди
8
Брауне
8
Уайтмэн
14
Холмс
44
Поттс
3
18
Осмайич
17
Эванс
4-3-1-2
31
Рунарссон
38
Нг
25
МакГиннес
29
Коллинс
6
Гутас
6
Сиопис
32
Роллс
11
Мейте
11
Боулер
47
Робинсон
9
Грант
3
16
Хьюз
16
Хьюз
3
17
Эванс
4
Ледсон
4
Ледсон
17
Эванс
18
Осмайич
17
Миллар
17
Миллар
18
Осмайич
25
МакГиннес
4
Панцо
4
Панцо
25
МакГиннес
6
Сиопис
24
Уинтл
24
Уинтл
6
Сиопис
32
Роллс
10
Колуилл
10
Колуилл
32
Роллс
11
Боулер
11
11
11
Боулер
11
Мейте
99
Угбо
99
Угбо
11
Мейте
Остались в запасе
Престон
Кардифф
13
Дэвид Корнелл
ВР
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
31
Джейк Анвик
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
38
Эбу Адамс
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
Главный тренер
Эрол Булут
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
38
Эбу Адамс
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Эрол Булут
Статистика матча Престон - Кардифф
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Robert Madley, England
Стадион:
Deepdale, Preston
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