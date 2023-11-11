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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Саутгемптон - Вест Бромвич
Саутгемптон - Вест Бромвич: обзор матча 11 ноября 2023
Саутгемптон
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
2 : 1
Завершен
Вест Бромвич
5'
У. Смоллбоун
79'
А. Армстронг
65'
К. Бартли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Вест Бромвич
Желтая карточка
К. Алькарас
86'
Замена
Р. Стюарт
️️️️
А. Армстронг
83'
82'
Замена
Д. Моламби
️️️️
О. Йокушлу
82'
Замена
С. Аджайи
️️️️
К. Бартли
82'
Замена
Й. Сармиенто
️️️️
Д. Уоллес
81'
Замена
Т. Феллоус
️️️️
М. Филлипс
ГОЛ! 2:1!
А. Армстронг
79'
Замена
Ш. Чарльз
️️️️
Ф. Даунс
67'
Замена
Р. Мэннинг
️️️️
Д. Бри
66'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
К. Сулемана
66'
65'
ГОЛ! 1:1!
К. Бартли
56'
Замена
А. Моуатт
️️️️
Н. Чалоба
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
У. Смоллбоун
55'
Желтая карточка
М. Холгейт
43'
Желтая карточка
Ф. Даунс
36'
ГОЛ! 1:0!
У. Смоллбоун
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
10
Адам Армстронг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
17
Джед Уоллес
(К)
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
18
Том Феллоус
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
4-4-1-1
31
Базуну
4
Харвуд-Беллис
27
Холгейт
14
Бри
2
Уокер-Питерс
12
Смоллбоун
17
Армстронг
24
Алькарас
4
Даунс
7
Сулемана
10
Армстронг
4-1-4-1
1
Палмер
2
Ферлонг
5
Бартли
4
Кипр
22
Таунсенд
15
Чалоба
25
Филлипс
5
Йокушлу
19
Диангана
17
Уоллес
23
Томас-Асанте
14
Бри
3
Мэннинг
3
Мэннинг
14
Бри
4
Даунс
19
Чарльз
19
Чарльз
4
Даунс
12
Смоллбоун
10
Фрейзер
10
Фрейзер
12
Смоллбоун
7
Сулемана
19
Адамс
19
Адамс
7
Сулемана
10
Армстронг
31
Стюарт
31
Стюарт
10
Армстронг
5
Бартли
6
Аджайи
6
Аджайи
5
Бартли
25
Филлипс
18
Феллоус
18
Феллоус
25
Филлипс
15
Чалоба
20
Моуатт
20
Моуатт
15
Чалоба
5
Йокушлу
8
Моламби
8
Моламби
5
Йокушлу
17
Уоллес
16
Сармиенто
16
Сармиенто
17
Уоллес
Остались в запасе
Саутгемптон
Вест Бромвич
29
Алекс МакКарти
ВР
18
Джо Арибо
ЦП
23
Самуэль Эдози
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
18
Джо Арибо
ЦП
23
Самуэль Эдози
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Саутгемптон - Вест Бромвич
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Главный судья:
Tom Nield, England
Стадион:
Сент-Мэри
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