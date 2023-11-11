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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Лестер
Мидлсбро - Лестер: обзор матча 11 ноября 2023
Мидлсбро
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
1 : 0
Завершен
Лестер
83'
С. Гринвуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Лестер
Желтая карточка
М. Роджерс
90'
+3
Замена
А. Дейкстел
️️️️
И. Джонс
90'
+1
Желтая карточка
И. Джонс
88'
Желтая карточка
Д. Хаусон
85'
85'
Замена
Д. Варди
️️️️
Х. Чодури
ГОЛ! 1:0!
С. Гринвуд
83'
82'
Желтая карточка
Х. Чодури
Замена
Э. Латте-Лат
️️️️
Д. Коберн
73'
Замена
М. Роджерс
️️️️
М. Крукс
68'
58'
Замена
И. Фатаву
️️️️
К. МакАтир
43'
Желтая карточка
Г. Уинкс
Желтая карточка
М. Крукс
42'
12'
Желтая карточка
Я. Вестергор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
88
Сени Дьенг
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
(К)
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
25
Исайя Джонс
ПВ
19
Джош Коберн
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
21
Рикарду Перейра
(К)
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
17
Сэм Силвера
ЛВ
17
Морган Роджерс
ЛВ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
4
Даниэль Барласер
ЦП
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Патсон Дака
ЦФ
9
Томас Кэннон
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
3-3-2-2
88
Дьенг
4
Энгель
17
МакНэйр
23
Фрай
16
Хаусон
30
Хакни
25
Крукс
20
Гринвуд
25
Джонс
33
ван ден Берг
19
Коберн
4-1-2-1-2
1
Хермансен
21
Перейра
4
Фас
23
Вестергор
24
Джастин
8
Дьюсбери-Холл
8
Чодури
4
Уинкс
20
МакАтир
17
Ихеначо
45
Мавидиди
25
Джонс
2
Дейкстел
2
Дейкстел
25
Джонс
25
Крукс
17
Роджерс
17
Роджерс
25
Крукс
19
Коберн
29
Латте-Лат
29
Латте-Лат
19
Коберн
20
МакАтир
7
Фатаву
7
Фатаву
20
МакАтир
8
Чодури
9
Варди
9
Варди
8
Чодури
Остались в запасе
Мидлсбро
Лестер
23
Том Гловер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
17
Сэм Силвера
ЛВ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
Главный тренер
Майкл Кэррик
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Патсон Дака
ЦФ
9
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
23
Том Гловер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
17
Сэм Силвера
ЛВ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Патсон Дака
ЦФ
9
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Мидлсбро - Лестер
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Риверсайд
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