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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Суонси
Ипсвич Таун - Суонси: обзор матча 11 ноября 2023
Ипсвич Таун
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
3 : 2
Завершен
Суонси
17'
Д. Тэйлор
22'
К. Чаплин
53'
Д. Херст (П)
7'
Д. Фултон
90+5'
Д. Лоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ипсвич Таун - Суонси
90'
+5
ГОЛ! 3:2!
Д. Лоу
Пас отдал
Д. Тимон
89'
Замена
К. Ноутон
️️️️
Х. Эшби
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
Д. Херст
89'
86'
Желтая карточка
Л. Уолш
Желтая карточка
Д. Скарлетт
81'
Замена
Д. Скарлетт
️️️️
К. Чаплин
78'
Замена
М. Луонго
️️️️
Д. Тэйлор
78'
71'
Замена
О. Купер
️️️️
Д. Патерсон
71'
Замена
Л. Уолш
️️️️
Д. Йетс
69'
Вторая желтая
Л. Каллен
Замена
У. Бернс
️️️️
О. Хатчинсон
64'
Замена
М. Харнесс
️️️️
Н. Бродхед
63'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Херст
53'
26'
Желтая карточка
Л. Каллен
Желтая карточка
К. Чаплин
26'
ГОЛ! 2:1!
К. Чаплин
Пас отдал
Д. Херст
22'
ГОЛ! 1:1!
Д. Тэйлор
Пас отдал
К. Чаплин
17'
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фултон
Пас отдал
Д. Лоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
8
Сэм Морси
(К)
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
26
Люк Вулфенден
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
15
Кэмерон Берджесс
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Суонси
19
Carl Rushworth
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
(К)
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
12
Джерри Йетс
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
21
Массимо Луонго
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
19
Kayden Jackson
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Sam Parker
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Оливер Купер
АП
20
Кэмерон Конгрив
АП
8
Лайам Уолш
ЦФ
14
Kyrell Wilson
ЦФ
2-2-1-5
32
Гладкий
3
Дэвис
4
Кларк
8
Морси
14
Тэйлор
20
Хатчинсон
8
Чаплин
15
Берджесс
15
Херст
33
Бродхед
26
Вулфенден
4-2-1-3
19
33
Эшби
6
Хамфрис
14
Тимон
6
Дарлинг
4
Фултон
6
Гримес
9
Лоу
11
Каллен
35
Патерсон
12
Йетс
33
Бродхед
10
Харнесс
10
Харнесс
33
Бродхед
14
Тэйлор
21
Луонго
21
Луонго
14
Тэйлор
20
Хатчинсон
7
Бернс
7
Бернс
20
Хатчинсон
15
Херст
45
Ладапо
45
Ладапо
15
Херст
8
Чаплин
18
Скарлетт
18
Скарлетт
8
Чаплин
33
Эшби
26
Ноутон
26
Ноутон
33
Эшби
35
Патерсон
8
Купер
8
Купер
35
Патерсон
12
Йетс
8
Уолш
8
Уолш
12
Йетс
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Суонси
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
19
Kayden Jackson
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
1
Энди Фишер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Sam Parker
ЦЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
14
Kyrell Wilson
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
19
Kayden Jackson
ЦФ
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Sam Parker
ЦЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
14
Kyrell Wilson
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Главный тренер
Майкл Дафф
Статистика матча Ипсвич Таун - Суонси
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Sunny Singh Gill, England
Стадион:
Портмен Роуд
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