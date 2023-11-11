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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Норвич Сити
Кардифф - Норвич Сити: обзор матча 11 ноября 2023
Кардифф
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
2 : 3
Завершен
Норвич Сити
39'
Д. Боулер
43'
К. Робинсон
22'
К. Фасснахт
82'
Р. Уинтл (АГ)
84'
А. Айда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Норвич Сити
84'
ГОЛ! 2:3!
А. Айда
82'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Р. Уинтл
81'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Х. У-Джо
Замена
К. Этете
️️️️
Я. Мейте
81'
Желтая карточка
Р. Уинтл
79'
77'
Желтая карточка
Л. Гиббс
75'
Замена
Л. Гиббс
️️️️
М. Нуньес
Замена
Р. Уинтл
️️️️
Д. Роллс
71'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
К. Робинсон
71'
Замена
O. Tanner
️️️️
Д. Боулер
71'
64'
Замена
А. Айда
️️️️
J. Warner
46'
Замена
Д. Яннулис
️️️️
П. Плахета
46'
Замена
Д. Стейси
️️️️
К. Фишер
45'
Желтая карточка
М. Нуньес
ГОЛ! 2:1!
К. Робинсон
Пас отдал
Д. Коллинс
43'
ГОЛ! 1:1!
Д. Боулер
Пас отдал
К. Робинсон
39'
22'
ГОЛ! 0:1!
К. Фасснахт
Пас отдал
К. МакЛин
Желтая карточка
К. Грант
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
32
Джо Роллс
(К)
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Норвич Сити
25
Джордж Лонг
ВР
32
Jaden Warner
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
99
Джон Роу
ЛВ
8
Габриэл Сара
ЦП
23
Кенни МакЛин
(К)
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Кардифф
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
24
Райан Уинтл
ОП
38
Эбу Адамс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
99
Ике Угбо
ЦФ
28
Кион Этете
ЦФ
11
Ollie Tanner
ЦФ
Норвич Сити
21
Vicente Reyes
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
20
Лайам Гиббс
ЦП
27
Тони Спринжетт
ПВ
11
Онель Эрнандес
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
4-3-1-2
31
Анвик
2
Ромео
6
Гутас
25
МакГиннес
29
Коллинс
6
Сиопис
32
Роллс
11
Мейте
11
Боулер
9
Грант
47
Робинсон
3-4-2-1
25
Лонг
32
23
Батт
35
Фишер
16
Фасснахт
23
МакЛин
32
Нуньес
8
Сара
77
Плахета
99
Роу
16
У-Джо
32
Роллс
24
Уинтл
24
Уинтл
32
Роллс
47
Робинсон
10
Колуилл
10
Колуилл
47
Робинсон
11
Мейте
28
Этете
28
Этете
11
Мейте
11
Боулер
11
11
11
Боулер
77
Плахета
13
Яннулис
13
Яннулис
77
Плахета
35
Фишер
3
Стейси
3
Стейси
35
Фишер
32
Нуньес
20
Гиббс
20
Гиббс
32
Нуньес
16
У-Джо
11
Эрнандес
11
Эрнандес
16
У-Джо
32
33
Айда
33
Айда
32
Остались в запасе
Кардифф
Норвич Сити
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
38
Эбу Адамс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
21
Vicente Reyes
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
27
Тони Спринжетт
ПВ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
38
Эбу Адамс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
Остались в запасе
21
Vicente Reyes
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
27
Тони Спринжетт
ПВ
Главный тренер
Эрол Булут
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Кардифф - Норвич Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Главный судья:
Rebecca Welch, England
Стадион:
Кардифф Сити
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