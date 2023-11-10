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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Престон
Блэкберн - Престон: обзор матча 10 ноября 2023
Блэкберн
10.11.2023, пятница, 23:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
1 : 2
Завершен
Престон
49'
С. Шмодикс
35'
А. Брауне
90'
Л. Линдсэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Престон
90'
ГОЛ! 1:2!
Л. Линдсэй
Пас отдал
Б. Уайтмэн
Замена
Д. Маркандай
️️️️
А. Сигурдссон
77'
Замена
Г. Леонард
️️️️
Т. Долан
77'
72'
Желтая карточка
Б. Уайтмэн
69'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Д. Холмс
69'
Замена
М. Фрекьяер-Йенсен
️️️️
Л. Миллар
61'
Замена
Ч. Эванс
️️️️
У. Кин
ГОЛ! 1:1!
С. Шмодикс
Пас отдал
Э. Моран
49'
35'
ГОЛ! 0:1!
А. Брауне
Пас отдал
Б. Поттс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Леопольд Вальстедт
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
(К)
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
23
Энди Моран
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
11
Сэмми Шмодикс
АП
24
Тирис Долан
ПВ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
3
Kian Best
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
(К)
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Блэкберн
25
Джо Хилтон
ВР
24
Джейк Бэтти
ЛЗ
6
Том Атчесон
ЦЗ
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
24
Дилан Маркандай
ПВ
17
Семир Телалович
ЦФ
9
Найл Эннис
ЦФ
9
Гарри Леонард
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Noah Mawene
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
17
Чед Эванс
ЦФ
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
4-2-3-1
1
Вальстедт
5
Хилл
16
Уортон
27
Трэвис
2
Бриттан
6
Тронстад
20
Уортон
10
Сигурдссон
11
Шмодикс
24
Долан
23
Моран
2-5-2-1
28
Вудман
6
Линдсэй
14
Стори
3
8
Брауне
8
Уайтмэн
14
Холмс
44
Поттс
18
Осмайич
17
Миллар
18
Кин
10
Сигурдссон
24
Маркандай
24
Маркандай
10
Сигурдссон
24
Долан
9
Леонард
9
Леонард
24
Долан
14
Холмс
11
Брэди
11
Брэди
14
Холмс
17
Миллар
29
Фрекьяер-Йенсен
29
Фрекьяер-Йенсен
17
Миллар
18
Кин
17
Эванс
17
Эванс
18
Кин
Остались в запасе
Блэкберн
Престон
25
Джо Хилтон
ВР
24
Джейк Бэтти
ЛЗ
6
Том Атчесон
ЦЗ
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
17
Семир Телалович
ЦФ
9
Найл Эннис
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Noah Mawene
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
24
Джейк Бэтти
ЛЗ
6
Том Атчесон
ЦЗ
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
17
Семир Телалович
ЦФ
9
Найл Эннис
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Noah Mawene
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Блэкберн - Престон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Томас Брамалл
(Шеффилд)
Стадион:
Ивуд Парк
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