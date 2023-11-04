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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Сандерленд
Суонси - Сандерленд: обзор матча 04 ноября 2023
Суонси
04.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
0 : 0
Завершен
Сандерленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Сандерленд
90'
+3
Желтая карточка
Л. О'Найен
Желтая карточка
Г. Дарлинг
80'
79'
Замена
А. Ба
️️️️
Д. Нил
Замена
Б. Кабанго
️️️️
Д. Патерсон
77'
76'
Замена
Д. Киркин
️️️️
Д. Баллард
Замена
О. Купер
️️️️
Д. Йетс
69'
56'
Замена
А. Притчард
️️️️
Д. Беллингем
56'
Замена
L. Semedo
️️️️
Н. Русин
56'
Замена
Б. Дак
️️️️
Н. Хаггинс
52'
Желтая карточка
Д. Баллард
Желтая карточка
Д. Фултон
50'
Замена
Д. Фултон
️️️️
Л. Каллен
46'
Пенальти не реализован!
Д. Лоу
45'
+2
Вторая желтая
Ч. Патино
30'
20'
Желтая карточка
Н. Русин
Желтая карточка
Ч. Патино
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
19
Carl Rushworth
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
28
Чарли Патино
ЦП
6
Мэтт Гримес
(К)
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
11
Лайам Каллен
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
17
Пьер Эква
ОП
6
Дэн Нил
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
13
Люк О'Найен
(К)
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
47
Джек Кларк
ПВ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
8
Оливер Купер
АП
8
Лайам Уолш
ЦФ
Сандерленд
1
Matt Young
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
31
Абдулла Ба
ОП
23
Брэдли Дак
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
19
Деннис Киркин
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
9
Luís Semedo
ЦФ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
4-2-1-3
19
6
Дарлинг
6
Хамфрис
14
Тимон
33
Эшби
28
Патино
6
Гримес
9
Лоу
12
Йетс
35
Патерсон
11
Каллен
3-1-3-2-1
22
Паттерсон
32
Хьюм
5
Баллард
23
Хаггинс
17
Эква
6
Нил
16
Робертс
13
О'Найен
47
Кларк
7
Беллингем
31
Русин
35
Патерсон
5
Кабанго
5
Кабанго
35
Патерсон
11
Каллен
4
Фултон
4
Фултон
11
Каллен
12
Йетс
8
Купер
8
Купер
12
Йетс
6
Нил
31
Ба
31
Ба
6
Нил
23
Хаггинс
23
Дак
23
Дак
23
Хаггинс
7
Беллингем
10
Притчард
10
Притчард
7
Беллингем
5
Баллард
19
Киркин
19
Киркин
5
Баллард
31
Русин
9
9
31
Русин
Остались в запасе
Суонси
Сандерленд
1
Энди Фишер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
8
Лайам Уолш
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
1
Matt Young
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
24
Адиль Аушиш
АП
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
8
Лайам Уолш
ЦФ
Остались в запасе
1
Matt Young
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
24
Адиль Аушиш
АП
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Суонси - Сандерленд
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
Главный судья:
Robert Madley, England
Стадион:
Swansea.com Stadium, Swansea
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