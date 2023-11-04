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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Плимут Аргайл - Мидлсбро
Плимут Аргайл - Мидлсбро: обзор матча 04 ноября 2023
Плимут Аргайл
04.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
3 : 3
Завершен
Мидлсбро
34'
Б. Мамба
38'
Ф. Азаз
77'
М. Уиттакер
23'
Д. Коберн
60'
Д. Коберн
64'
С. Гринвуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Плимут Аргайл - Мидлсбро
Замена
Ф. Иссака
️️️️
М. Уиттакер
90'
+1
Замена
К. Райт
️️️️
Л. Кандл
87'
85'
Замена
С. Силвера
️️️️
И. Джонс
79'
Замена
Э. Латте-Лат
️️️️
Д. Коберн
79'
Замена
М. Роджерс
️️️️
М. Крукс
ГОЛ! 3:3!
М. Уиттакер
77'
Желтая карточка
Л. Кандл
72'
Желтая карточка
М. Миллер
70'
66'
Желтая карточка
Р. ван ден Берг
Замена
А. Рэнделл
️️️️
Б. Мамба
65'
Замена
Х. Плегесуэло
️️️️
Б. Уэйн
65'
64'
ГОЛ! 2:3!
С. Гринвуд
Пас отдал
М. Крукс
62'
Желтая карточка
Д. Коберн
60'
Пенальти не реализован!
Д. Коберн
60'
ГОЛ! 2:2!
Д. Коберн
ГОЛ! 2:1!
Ф. Азаз
Пас отдал
Б. Мамба
38'
ГОЛ! 1:1!
Б. Мамба
Пас отдал
Ф. Азаз
34'
30'
Желтая карточка
М. Крукс
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коберн
Пас отдал
Л. Энгель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Плимут Аргайл
1
Майкл Купер
ВР
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
17
Дэн Скарр
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
4
Jordan Houghton
(К)
ЦП
7
Морган Уиттакер
ПВ
19
Бен Уэйн
ЦФ
19
Lewis Gibson
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
10
Финн Азаз
ЦФ
Мидлсбро
88
Сени Дьенг
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
(К)
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
25
Исайя Джонс
ПВ
19
Джош Коберн
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Плимут Аргайл
23
Конор Азар
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
4
Адам Рэнделл
ОП
23
Каллум Райт
ЦП
8
Джо Эдвардс
ПП
25
Фредди Иссака
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
17
Сэм Силвера
ЛВ
17
Морган Роджерс
ЛВ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
4
Даниэль Барласер
ЦП
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
3-2-1-4
1
Купер
20
Кесслер-Хейден
17
Скарр
19
Мамба
25
Кандл
4
7
Уиттакер
19
Уэйн
10
Азаз
19
Миллер
19
3-3-2-2
88
Дьенг
23
Фрай
17
МакНэйр
4
Энгель
16
Хаусон
30
Хакни
25
Крукс
25
Джонс
20
Гринвуд
33
ван ден Берг
19
Коберн
19
Уэйн
5
Плегесуэло
5
Плегесуэло
19
Уэйн
19
Мамба
4
Рэнделл
4
Рэнделл
19
Мамба
25
Кандл
23
Райт
23
Райт
25
Кандл
7
Уиттакер
25
Иссака
25
Иссака
7
Уиттакер
25
Джонс
17
Силвера
17
Силвера
25
Джонс
25
Крукс
17
Роджерс
17
Роджерс
25
Крукс
19
Коберн
29
Латте-Лат
29
Латте-Лат
19
Коберн
Остались в запасе
Плимут Аргайл
Мидлсбро
23
Конор Азар
ВР
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
8
Джо Эдвардс
ПП
17
Tyreik Wright
ЦФ
23
Том Гловер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
23
Конор Азар
ВР
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
8
Джо Эдвардс
ПП
17
Tyreik Wright
ЦФ
Остались в запасе
23
Том Гловер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Плимут Аргайл - Мидлсбро
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Главный судья:
England Darren, England
Стадион:
Home Park, Plymouth
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