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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Блэкберн
Норвич Сити - Блэкберн: обзор матча 05 ноября 2023
Норвич Сити
05.11.2023, воскресенье, 15:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
1 : 3
Завершен
Блэкберн
90+2'
Г. Сара
8'
Т. Долан
15'
С. Шмодикс
49'
С. Шмодикс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Блэкберн
90'
+4
Желтая карточка
Л. Трэвис
ГОЛ! 1:3!
Г. Сара
90'
+2
88'
Замена
Д. Гаррет
️️️️
А. Уортон
87'
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
Э. Моран
87'
Замена
Г. Леонард
️️️️
С. Шмодикс
Желтая карточка
М. Нуньес
86'
64'
Замена
Л. Трэвис
️️️️
Д. Ранкин-Костелло
Замена
К. Фишер
️️️️
Д. Стейси
60'
Замена
К. Фасснахт
️️️️
Ш. Даффи
60'
Замена
Б. Сайнс
️️️️
О. Эрнандес
60'
Замена
П. Плахета
️️️️
Д. Яннулис
60'
54'
Красная карточка
С. Уортон
49'
ГОЛ! 0:3!
С. Шмодикс
Пас отдал
Э. Моран
Желтая карточка
Ш. Даффи
46'
30'
Желтая карточка
Д. Ранкин-Костелло
Желтая карточка
О. Эрнандес
24'
15'
ГОЛ! 0:2!
С. Шмодикс
Пас отдал
Э. Моран
8'
ГОЛ! 0:1!
Т. Долан
Пас отдал
Д. Ранкин-Костелло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
25
Джордж Лонг
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
32
Jaden Warner
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
99
Джон Роу
ЛВ
23
Кенни МакЛин
(К)
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Блэкберн
1
Леопольд Вальстедт
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
23
Энди Моран
АП
11
Сэмми Шмодикс
(К)
АП
24
Тирис Долан
ПВ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Норвич Сити
21
Vicente Reyes
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
20
Лайам Гиббс
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
33
Адам Айда
ЦФ
Блэкберн
25
Джо Хилтон
ВР
24
Джейк Бэтти
ЛЗ
6
Том Атчесон
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
10
Арнор Сигурдссон
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
9
Найл Эннис
ЦФ
9
Гарри Леонард
ЦФ
4-3-2-1
25
Лонг
13
Яннулис
25
Даффи
32
3
Стейси
23
МакЛин
8
Сара
32
Нуньес
99
Роу
11
Эрнандес
16
У-Джо
3-2-2-3
1
Вальстедт
26
Ранкин-Костелло
5
Хилл
16
Уортон
2
Бриттан
3
Пикеринг
6
Тронстад
20
Уортон
24
Долан
11
Шмодикс
23
Моран
3
Стейси
35
Фишер
35
Фишер
3
Стейси
25
Даффи
16
Фасснахт
16
Фасснахт
25
Даффи
11
Эрнандес
17
Сайнс
17
Сайнс
11
Эрнандес
13
Яннулис
77
Плахета
77
Плахета
13
Яннулис
26
Ранкин-Костелло
27
Трэвис
27
Трэвис
26
Ранкин-Костелло
20
Уортон
30
Гаррет
30
Гаррет
20
Уортон
23
Моран
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
23
Моран
11
Шмодикс
9
Леонард
9
Леонард
11
Шмодикс
Остались в запасе
Норвич Сити
Блэкберн
21
Vicente Reyes
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
25
Джо Хилтон
ВР
24
Джейк Бэтти
ЛЗ
6
Том Атчесон
ЦЗ
24
Дилан Маркандай
ПВ
9
Найл Эннис
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
21
Vicente Reyes
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
33
Адам Айда
ЦФ
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
24
Джейк Бэтти
ЛЗ
6
Том Атчесон
ЦЗ
24
Дилан Маркандай
ПВ
9
Найл Эннис
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Норвич Сити - Блэкберн
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
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Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Josh Smith, England
Стадион:
Кэрроу Роуд
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