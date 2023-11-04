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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Саутгемптон
Миллуолл - Саутгемптон: обзор матча 04 ноября 2023
Миллуолл
04.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
0 : 1
Завершен
Саутгемптон
90+3'
Р. Фрейзер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Саутгемптон
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
Р. Фрейзер
Пас отдал
А. Армстронг
90'
+1
Желтая карточка
Я. Беднарек
Замена
К. Нисбет
️️️️
Т. Брэдшоу
84'
83'
Замена
Ш. Чарльз
️️️️
У. Смоллбоун
83'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
С. Армстронг
77'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
К. Сулемана
75'
Желтая карточка
Ф. Даунс
71'
Замена
Р. Мэннинг
️️️️
Д. Бри
Желтая карточка
Р. Лонгман
70'
Замена
Р. Лонгман
️️️️
Б. Нортон-Каффи
64'
Замена
А. Эмаху
️️️️
Д. Хонимэн
64'
Желтая карточка
М. Уоллес
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
5
Джейк Купер
(К)
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
24
Карлос Алькарас
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
10
Адам Армстронг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Миллуолл
27
Коннал Трумен
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
16
Билли Митчелл
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
47
Райан Лонгман
ПВ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
3-2-3-1-1
33
Биалковски
45
Хардинг
5
Купер
3
Уоллес
20
МакНамара
18
Нортон-Каффи
10
Хонимэн
24
Де Норре
6
Сэйвилл
9
Флемминг
9
Брэдшоу
4-4-1-1
31
Базуну
2
Уокер-Питерс
5
Беднарек
14
Бри
4
Харвуд-Беллис
12
Смоллбоун
4
Даунс
17
Армстронг
24
Алькарас
7
Сулемана
10
Армстронг
10
Хонимэн
10
Эмаху
10
Эмаху
10
Хонимэн
18
Нортон-Каффи
47
Лонгман
47
Лонгман
18
Нортон-Каффи
9
Брэдшоу
15
Нисбет
15
Нисбет
9
Брэдшоу
14
Бри
3
Мэннинг
3
Мэннинг
14
Бри
12
Смоллбоун
19
Чарльз
19
Чарльз
12
Смоллбоун
7
Сулемана
10
Фрейзер
10
Фрейзер
7
Сулемана
17
Армстронг
19
Адамс
19
Адамс
17
Армстронг
Остались в запасе
Миллуолл
Саутгемптон
27
Коннал Трумен
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
16
Билли Митчелл
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
29
Алекс МакКарти
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
18
Джо Арибо
ЦП
23
Самуэль Эдози
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
16
Билли Митчелл
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
18
Джо Арибо
ЦП
23
Самуэль Эдози
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Миллуолл - Саутгемптон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Линингтон
(Ньюпорт)
Стадион:
Нью-Дэн
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