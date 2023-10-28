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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Саутгемптон - Бирмингем Сити
Саутгемптон - Бирмингем Сити: обзор матча 28 октября 2023
Саутгемптон
28.10.2023, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 14 тур
3 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
9'
Т. Харвуд-Беллис
22'
К. Алькарас
86'
А. Армстронг
58'
Д. Стэнсфилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Бирмингем Сити
90'
+9
Желтая карточка
Д. Стэнсфилд
90'
+3
Желтая карточка
Д. Джеймс
ГОЛ! 3:1!
А. Армстронг
Пас отдал
С. Эдози
86'
Замена
С. Эдози
️️️️
С. Армстронг
82'
Замена
Ш. Чарльз
️️️️
У. Смоллбоун
81'
80'
Желтая карточка
Г. Гарднер
77'
Замена
К. Миеси
️️️️
Л. Юткевич
76'
Замена
М. Робертс
️️️️
Э. Айву
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
К. Сулемана
76'
Замена
Д. Арибо
️️️️
К. Алькарас
69'
69'
Замена
Г. Гарднер
️️️️
К. Белик
69'
Замена
С. Хоган
️️️️
О. Бурк
58'
ГОЛ! 2:1!
Д. Стэнсфилд
57'
Замена
Д. Стэнсфилд
️️️️
С. Дембеле
44'
Желтая карточка
Э. Айву
ГОЛ! 2:0!
К. Алькарас
Пас отдал
К. Сулемана
22'
ГОЛ! 1:0!
Т. Харвуд-Беллис
Пас отдал
А. Армстронг
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
24
Карлос Алькарас
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
10
Адам Армстронг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
28
Дион Сэндерсон
(К)
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
26
Иван Суньич
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
8
Brandon Khela
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
4-4-1-1
31
Базуну
4
Харвуд-Беллис
5
Беднарек
14
Бри
2
Уокер-Питерс
24
Алькарас
4
Даунс
17
Армстронг
12
Смоллбоун
7
Сулемана
10
Армстронг
4-2-1-1-2
26
Радди
16
Драме
28
Сэндерсон
4
Айву
45
Лонгело
5
Белик
26
Суньич
8
Джеймс
23
Дембеле
10
Юткевич
7
Бурк
12
Смоллбоун
19
Чарльз
19
Чарльз
12
Смоллбоун
24
Алькарас
18
Арибо
18
Арибо
24
Алькарас
7
Сулемана
10
Фрейзер
10
Фрейзер
7
Сулемана
17
Армстронг
23
Эдози
23
Эдози
17
Армстронг
4
Айву
4
Робертс
4
Робертс
4
Айву
5
Белик
20
Гарднер
20
Гарднер
5
Белик
10
Юткевич
23
Миеси
23
Миеси
10
Юткевич
7
Бурк
25
Хоган
25
Хоган
7
Бурк
23
Дембеле
28
Стэнсфилд
28
Стэнсфилд
23
Дембеле
Остались в запасе
Саутгемптон
Бирмингем Сити
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
13
Нил Этеридж
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
8
Brandon Khela
ЦП
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
8
Brandon Khela
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Саутгемптон - Бирмингем Сити
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Уэбб
(Дарем)
Стадион:
Сент-Мэри
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