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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Хаддерсфилд Таун
Лидс - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 28 октября 2023
Лидс
28.10.2023, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 14 тур
4 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
20'
Д. Джеймс
31'
К. Саммервил
34'
Д. Джеймс
45+4'
К. Саммервил
70'
М. Хелик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Хаддерсфилд Таун
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Ж. Рюттер
79'
Замена
Д. Энтони
️️️️
Д. Джеймс
79'
70'
ГОЛ! 4:1!
М. Хелик
Замена
Л. Купер
️️️️
Д. Родон
64'
Замена
Л. Эйлинг
️️️️
С. Бирам
60'
Замена
В. Гнонто
️️️️
К. Саммервил
60'
50'
Желтая карточка
Т. Лис
46'
Замена
М. Пирсон
️️️️
Т. Эдвардс
46'
Замена
Б. Джексон
️️️️
Б. Диарра
ГОЛ! 4:0!
К. Саммервил
Пас отдал
Ж. Рюттер
45'
+4
40'
Желтая карточка
Б. Диарра
37'
Желтая карточка
С. Томас
ГОЛ! 3:0!
Д. Джеймс
Пас отдал
К. Саммервил
34'
ГОЛ! 2:0!
К. Саммервил
Пас отдал
Ж. Пироэ
31'
24'
Желтая карточка
Д. Хогг
ГОЛ! 1:0!
Д. Джеймс
Пас отдал
К. Саммервил
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
(К)
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
94
Браима Диарра
ЦП
6
Джонатан Хогг
(К)
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
23
Кайан Харрат
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
4
Илия Груев
ОП
99
Иан Поведа
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
7
Бен Джексон
ЛЗ
38
Luke Daley
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
16
Tom Iorpenda
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
25
Kyle Hudlin
ЦФ
4-2-2-2
30
Мелье
6
Родон
4
Стрейк
4
Ампаду
3
Бирам
16
Шеклтон
18
Камара
38
Саммервил
7
Джеймс
10
Рюттер
9
Пироэ
4-3-2-1
21
Николлс
6
Хелик
3
Накаяма
12
Эдвардс
12
Лис
94
Диарра
6
Хогг
26
Уайлс
42
Томас
37
Бургзорг
23
Харрат
6
Родон
6
Купер
6
Купер
6
Родон
3
Бирам
12
Эйлинг
12
Эйлинг
3
Бирам
38
Саммервил
29
Гнонто
29
Гнонто
38
Саммервил
10
Рюттер
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
10
Рюттер
7
Джеймс
19
Энтони
19
Энтони
7
Джеймс
94
Диарра
7
Джексон
7
Джексон
94
Диарра
12
Эдвардс
5
Пирсон
5
Пирсон
12
Эдвардс
Остались в запасе
Лидс
Хаддерсфилд Таун
12
Карл Дарлоу
ВР
4
Илия Груев
ОП
99
Иан Поведа
ПВ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
38
Luke Daley
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
16
Tom Iorpenda
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
25
Kyle Hudlin
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
4
Илия Груев
ОП
99
Иан Поведа
ПВ
14
Арчи Грей
ЦФ
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
38
Luke Daley
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
16
Tom Iorpenda
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
25
Kyle Hudlin
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Лидс - Хаддерсфилд Таун
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Информация о матче
Главный судья:
James Bell, England
Стадион:
Элланд Роад
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