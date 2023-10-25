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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Лидс
Сток Сити - Лидс: обзор матча 25 октября 2023
Сток Сити
25.10.2023, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
1 : 0
Завершен
Лидс
80'
П. Стрейк (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Лидс
90'
+2
Желтая карточка
К. Саммервил
Замена
Э. Стивенс
️️️️
А. Видигаль
90'
+1
85'
Замена
Л. Эйлинг
️️️️
И. Груев
85'
Замена
И. Поведа
️️️️
С. Бирам
Замена
Д. Лорент
️️️️
В. Бюргер
81'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
П. Стрейк
80'
78'
Желтая карточка
Ж. Рюттер
Замена
Л. Гуч
️️️️
Д. Томпсон
76'
75'
Пенальти не реализован!
П. Бэмфорд
Замена
Уэсли
️️️️
Р. Ммае
75'
71'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Д. Энтони
70'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Ж. Пироэ
70'
Замена
К. Саммервил
️️️️
В. Гнонто
68'
Желтая карточка
В. Гнонто
Желтая карточка
Д. Томпсон
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
12
Марк Траверс
ВР
15
Люк Макнелли
ЦЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
4
Бен Пирсон
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
8
Райан Ммае
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
4
Илия Груев
ОП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
10
Джун-Хо Ба
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
9
Натан Лоу
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
99
Иан Поведа
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
3-4-2-1
12
Траверс
15
Макнелли
5
Роуз
25
Хувер
4
Пирсон
14
Джонсон
15
Томпсон
18
Бюргер
7
Видигаль
7
Лери
8
Ммае
4-1-1-4
30
Мелье
3
Бирам
4
Стрейк
4
Ампаду
6
Родон
4
Груев
29
Гнонто
19
Энтони
9
Пироэ
14
Грей
10
Рюттер
7
Видигаль
3
Стивенс
3
Стивенс
7
Видигаль
18
Бюргер
29
Лорент
29
Лорент
18
Бюргер
15
Томпсон
7
Гуч
7
Гуч
15
Томпсон
8
Ммае
7
Уэсли
7
Уэсли
8
Ммае
4
Груев
12
Эйлинг
12
Эйлинг
4
Груев
29
Гнонто
38
Саммервил
38
Саммервил
29
Гнонто
19
Энтони
7
Джеймс
7
Джеймс
19
Энтони
3
Бирам
99
Поведа
99
Поведа
3
Бирам
9
Пироэ
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
9
Пироэ
Остались в запасе
Сток Сити
Лидс
1
Джек Бонхэм
ВР
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
10
Джун-Хо Ба
ЦП
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
9
Натан Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
12
Карл Дарлоу
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
10
Джун-Хо Ба
ЦП
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
9
Натан Лоу
ЦФ
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Сток Сити - Лидс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
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