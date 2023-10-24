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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Мидлсбро
Норвич Сити - Мидлсбро: обзор матча 24 октября 2023
Норвич Сити
24.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
1 : 2
Завершен
Мидлсбро
90+9'
Д. Роу
46'
С. Гринвуд
90+2'
С. Силвера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Мидлсбро
ГОЛ! 1:2!
Д. Роу
Пас отдал
Г. Сара
90'
+9
Желтая карточка
Д. Роу
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
С. Дьенг
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
С. Силвера
90'
Замена
Д. Барласер
️️️️
Х. Хакни
89'
Желтая карточка
Х. Хакни
89'
Замена
А. Дейкстел
️️️️
И. Джонс
89'
Замена
М. Роджерс
️️️️
С. Гринвуд
83'
Замена
А. Бангура
️️️️
Л. Энгель
83'
Замена
С. Силвера
️️️️
Д. Коберн
Замена
П. Плахета
️️️️
Д. Яннулис
78'
Замена
К. Фасснахт
️️️️
М. Нуньес
78'
Желтая карточка
Г. Сара
76'
Замена
Х. У-Джо
️️️️
А. Айда
67'
Замена
Б. Сайнс
️️️️
О. Эрнандес
66'
46'
ГОЛ! 0:1!
С. Гринвуд
Пас отдал
Д. Коберн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
25
Джордж Лонг
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
99
Джон Роу
ЛВ
32
Марселино Нуньес
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Мидлсбро
88
Сени Дьенг
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
25
Исайя Джонс
ПВ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Норвич Сити
40
Калеб Ансен
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
20
Лайам Гиббс
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
16
Хван У-Джо
ЦФ
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
24
Алекс Бангура
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
17
Сэм Силвера
ЛВ
17
Морган Роджерс
ЛВ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
4
Даниэль Барласер
ЦП
4-3-2-1
25
Лонг
13
Яннулис
23
Гибсон
25
Даффи
3
Стейси
32
Нуньес
23
МакЛин
8
Сара
99
Роу
11
Эрнандес
33
Айда
3-3-2-2
88
Дьенг
17
МакНэйр
23
Фрай
4
Энгель
16
Хаусон
30
Хакни
25
Крукс
25
Джонс
20
Гринвуд
19
Коберн
33
ван ден Берг
32
Нуньес
16
Фасснахт
16
Фасснахт
32
Нуньес
11
Эрнандес
17
Сайнс
17
Сайнс
11
Эрнандес
13
Яннулис
77
Плахета
77
Плахета
13
Яннулис
33
Айда
16
У-Джо
16
У-Джо
33
Айда
4
Энгель
24
Бангура
24
Бангура
4
Энгель
25
Джонс
2
Дейкстел
2
Дейкстел
25
Джонс
30
Хакни
4
Барласер
4
Барласер
30
Хакни
19
Коберн
17
Силвера
17
Силвера
19
Коберн
20
Гринвуд
17
Роджерс
17
Роджерс
20
Гринвуд
Остались в запасе
Норвич Сити
Мидлсбро
40
Калеб Ансен
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
23
Том Гловер
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
40
Калеб Ансен
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
Остались в запасе
23
Том Гловер
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Норвич Сити - Мидлсбро
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
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