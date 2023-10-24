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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Блэкберн
Миллуолл - Блэкберн: обзор матча 24 октября 2023
Миллуолл
24.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
1 : 2
Завершен
Блэкберн
3'
У. Хардинг
22'
Д. Ранкин-Костелло
51'
К. Бриттан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Блэкберн
90'
+3
Желтая карточка
Т. Долан
88'
Замена
Н. Эннис
️️️️
Э. Моран
77'
Замена
А. Уортон
️️️️
Д. Ранкин-Костелло
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
Б. Митчелл
67'
Замена
Д. Хонимэн
️️️️
А. Эмаху
66'
Замена
Р. Эсс
️️️️
Р. Лонгман
53'
Замена
М. Уоллес
️️️️
Д. Брайан
53'
51'
ГОЛ! 1:2!
К. Бриттан
46'
Замена
С. Уортон
️️️️
Д. Хайам
46'
Замена
Э. Моран
️️️️
А. Сигурдссон
22'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ранкин-Костелло
Пас отдал
К. Бриттан
ГОЛ! 1:0!
У. Хардинг
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
16
Билли Митчелл
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
47
Райан Лонгман
ПВ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Блэкберн
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
24
Тирис Долан
ПВ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Миллуолл
27
Коннал Трумен
ВР
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
29
Tom Leahy
ЦФ
Блэкберн
25
Джо Хилтон
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
6
Том Атчесон
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
20
Адам Уортон
ЦП
23
Энди Моран
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
17
Семир Телалович
ЦФ
9
Найл Эннис
ЦФ
4-2-3-1
33
Биалковски
23
Брайан
45
Хардинг
5
Купер
18
Нортон-Каффи
16
Митчелл
24
Де Норре
10
Эмаху
9
Флемминг
47
Лонгман
9
Брэдшоу
3-2-1-3-1
5
Хилл
17
Картер
5
Хайам
26
Ранкин-Костелло
3
Пикеринг
6
Тронстад
24
Долан
10
Сигурдссон
11
Шмодикс
1
Вальстедт
23
Брайан
3
Уоллес
3
Уоллес
23
Брайан
16
Митчелл
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
16
Митчелл
10
Эмаху
10
Хонимэн
10
Хонимэн
10
Эмаху
47
Лонгман
11
Эсс
11
Эсс
47
Лонгман
5
Хайам
16
Уортон
16
Уортон
5
Хайам
26
Ранкин-Костелло
20
Уортон
20
Уортон
26
Ранкин-Костелло
10
Сигурдссон
23
Моран
23
Моран
10
Сигурдссон
Моран
9
Эннис
9
Эннис
Моран
Остались в запасе
Миллуолл
Блэкберн
27
Коннал Трумен
ВР
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
29
Tom Leahy
ЦФ
25
Джо Хилтон
ВР
6
Том Атчесон
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
24
Дилан Маркандай
ПВ
17
Семир Телалович
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
29
Tom Leahy
ЦФ
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
6
Том Атчесон
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
24
Дилан Маркандай
ПВ
17
Семир Телалович
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Миллуолл - Блэкберн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
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