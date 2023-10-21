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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Сандерленд
Сток Сити - Сандерленд: обзор матча 21 октября 2023
Сток Сити
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
2 : 1
Завершен
Сандерленд
7'
Р. Ммае
47'
Л. Макнелли
10'
Д. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Сандерленд
90'
+4
Желтая карточка
А. Аушиш
Желтая карточка
Э. Стивенс
86'
83'
Замена
L. Semedo
️️️️
Д. Беллингем
Замена
Л. Гуч
️️️️
А. Видигаль
80'
Замена
Н. Лоу
️️️️
Р. Ммае
79'
75'
Замена
А. Аушиш
️️️️
П. Эква
Желтая карточка
Д. Томпсон
73'
Замена
Д. Лорент
️️️️
Д. Джонсон
71'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
В. Бюргер
70'
66'
Замена
Б. Дак
️️️️
А. Притчард
66'
Замена
М. Берстоу
️️️️
А. Ба
66'
Замена
Н. Русин
️️️️
П. Робертс
64'
Желтая карточка
Д. Кларк
Желтая карточка
Б. Пирсон
59'
Желтая карточка
В. Бюргер
50'
ГОЛ! 2:1!
Л. Макнелли
Пас отдал
Д. Джонсон
47'
34'
Желтая карточка
Т. Хьюм
26'
Желтая карточка
Н. Хаггинс
Желтая карточка
Д. Джонсон
21'
10'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кларк
ГОЛ! 1:0!
Р. Ммае
Пас отдал
М. Лери
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
12
Марк Траверс
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
8
Райан Ммае
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
17
Пьер Эква
ОП
31
Абдулла Ба
ОП
10
Алекс Притчард
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
47
Джек Кларк
ПВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
29
Джош Лорент
ЦП
10
Джун-Хо Ба
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
9
Натан Лоу
ЦФ
Сандерленд
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
9
Luís Semedo
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
4-3-2-1
12
Траверс
3
Стивенс
15
Макнелли
5
Роуз
25
Хувер
14
Джонсон
4
Пирсон
18
Бюргер
7
Видигаль
7
Лери
8
Ммае
3-2-3-2
22
Паттерсон
32
Хьюм
23
Хаггинс
5
Баллард
17
Эква
31
Ба
10
Притчард
13
О'Найен
16
Робертс
47
Кларк
7
Беллингем
14
Джонсон
29
Лорент
29
Лорент
14
Джонсон
18
Бюргер
15
Томпсон
15
Томпсон
18
Бюргер
7
Видигаль
7
Гуч
7
Гуч
7
Видигаль
8
Ммае
9
Лоу
9
Лоу
8
Ммае
10
Притчард
23
Дак
23
Дак
10
Притчард
17
Эква
24
Аушиш
24
Аушиш
17
Эква
7
Беллингем
9
9
7
Беллингем
16
Робертс
31
Русин
31
Русин
16
Робертс
31
Ба
48
Берстоу
48
Берстоу
31
Ба
Остались в запасе
Сток Сити
Сандерленд
1
Джек Бонхэм
ВР
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
10
Джун-Хо Ба
ЦП
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
11
Крис Ригг
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
10
Джун-Хо Ба
ЦП
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Уэсли
ЦФ
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
11
Крис Ригг
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Сток Сити - Сандерленд
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
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