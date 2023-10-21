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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Бирмингем Сити
Мидлсбро - Бирмингем Сити: обзор матча 21 октября 2023
Мидлсбро
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
1 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
89'
М. Роджерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Бирмингем Сити
ГОЛ! 1:0!
М. Роджерс
Пас отдал
М. Крукс
89'
83'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
И. Суньич
83'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Д. Стэнсфилд
Замена
М. Форсс
️️️️
Т. Смит
81'
Замена
Д. Хаусон
️️️️
Д. Барласер
76'
Замена
М. Роджерс
️️️️
С. Гринвуд
76'
71'
Желтая карточка
Э. Лонгело
70'
Замена
К. Миеси
️️️️
С. Хоган
Замена
Э. Латте-Лат
️️️️
Д. Коберн
66'
62'
Замена
О. Бурк
️️️️
С. Дембеле
61'
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
Г. Гарднер
Желтая карточка
Х. Хакни
58'
45'
+4
Желтая карточка
Д. Радди
40'
Желтая карточка
К. Белик
Желтая карточка
Л. Энгель
30'
Желтая карточка
М. Крукс
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
88
Сени Дьенг
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
25
Исайя Джонс
ПВ
19
Джош Коберн
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
26
Иван Суньич
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
17
Сэм Силвера
ЛВ
17
Морган Роджерс
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
23
Кодзи Миеси
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
11
A. Matnez
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
4-3-2-1
88
Дьенг
4
Энгель
23
Фрай
17
МакНэйр
2
Смит
4
Барласер
30
Хакни
25
Крукс
20
Гринвуд
25
Джонс
19
Коберн
4-2-1-1-2
26
Радди
16
Драме
28
Сэндерсон
13
Лонг
45
Лонгело
5
Белик
26
Суньич
20
Гарднер
23
Дембеле
28
Стэнсфилд
25
Хоган
4
Барласер
16
Хаусон
16
Хаусон
4
Барласер
20
Гринвуд
17
Роджерс
17
Роджерс
20
Гринвуд
19
Коберн
29
Латте-Лат
29
Латте-Лат
19
Коберн
2
Смит
88
Форсс
88
Форсс
2
Смит
25
Хоган
23
Миеси
23
Миеси
25
Хоган
20
Гарднер
7
Бакуна
7
Бакуна
20
Гарднер
26
Суньич
8
Джеймс
8
Джеймс
26
Суньич
28
Стэнсфилд
10
Юткевич
10
Юткевич
28
Стэнсфилд
23
Дембеле
7
Бурк
7
Бурк
23
Дембеле
Остались в запасе
Мидлсбро
Бирмингем Сити
23
Том Гловер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
17
Сэм Силвера
ЛВ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
13
Нил Этеридж
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
11
A. Matnez
ЦП
Остались в запасе
23
Том Гловер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
17
Сэм Силвера
ЛВ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
11
A. Matnez
ЦП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Мидлсбро - Бирмингем Сити
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
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