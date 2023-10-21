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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Саутгемптон
Халл Сити - Саутгемптон: обзор матча 21 октября 2023
Халл Сити
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
1 : 2
Завершен
Саутгемптон
25'
Л. Делап
20'
У. Смоллбоун
90+5'
Р. Фрейзер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Саутгемптон
Желтая карточка
А. Саядманеш
90'
+5
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
Р. Фрейзер
90'
+3
Желтая карточка
Р. Фрейзер
88'
Замена
Ш. Чарльз
️️️️
У. Смоллбоун
87'
Замена
С. Мара
️️️️
А. Армстронг
84'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
С. Армстронг
Замена
А. Саядманеш
️️️️
Л. Делап
82'
Замена
А. Коннолли
️️️️
Д. Эйнга-Локило
76'
70'
Замена
С. Эдози
️️️️
К. Сулемана
69'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
К. Алькарас
Замена
О. Туфан
️️️️
С. Твайн
65'
Замена
Л. Койл
️️️️
С. Кристи
64'
Желтая карточка
Т. Мортон
52'
48'
Желтая карточка
К. Алькарас
Желтая карточка
С. Кристи
46'
Желтая карточка
Д. Филоджин
45'
+1
39'
Желтая карточка
Р. Мэннинг
ГОЛ! 1:1!
Л. Делап
Пас отдал
Д. Филоджин
25'
20'
ГОЛ! 0:1!
У. Смоллбоун
Пас отдал
К. Уокер-Питерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
21
Райн Оллсоп
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
10
Адама Траоре
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
4-2-3-1
21
Оллсоп
19
Винагре
5
Джонс
3
Гривз
29
Кристи
14
Сери
23
Мортон
11
Филоджин
10
Твайн
98
Эйнга-Локило
19
Делап
4-4-1-1
31
Базуну
2
Уокер-Питерс
4
Харвуд-Беллис
5
Беднарек
3
Мэннинг
24
Алькарас
4
Даунс
17
Армстронг
12
Смоллбоун
7
Сулемана
10
Армстронг
29
Кристи
2
Койл
2
Койл
29
Кристи
10
Твайн
11
Туфан
11
Туфан
10
Твайн
19
Делап
17
Саядманеш
17
Саядманеш
19
Делап
98
Эйнга-Локило
10
Коннолли
10
Коннолли
98
Эйнга-Локило
12
Смоллбоун
19
Чарльз
19
Чарльз
12
Смоллбоун
7
Сулемана
23
Эдози
23
Эдози
7
Сулемана
17
Армстронг
10
Фрейзер
10
Фрейзер
17
Армстронг
10
Армстронг
14
Мара
14
Мара
10
Армстронг
24
Алькарас
19
Адамс
19
Адамс
24
Алькарас
Остались в запасе
Халл Сити
Саутгемптон
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
70
Догукан Синик
ЛВ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
29
Алекс МакКарти
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
18
Джо Арибо
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
70
Догукан Синик
ЛВ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
18
Джо Арибо
ЦП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Халл Сити - Саутгемптон
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
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1 : 1
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