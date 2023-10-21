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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Ковентри
Бристоль Сити - Ковентри: обзор матча 21 октября 2023
Бристоль Сити
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
1 : 0
Завершен
Ковентри
45+1'
Р. Дикки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Ковентри
Желтая карточка
E. Yeboah
90'
+5
89'
Желтая карточка
Д. Дасилва
89'
Замена
Д. Латибодье
️️️️
К. МакФадзин
81'
Желтая карточка
Я. Аяри
75'
Желтая карточка
Д. Экклз
75'
Замена
Я. Аяри
️️️️
Э. Симмс
75'
Замена
Х. Райт
️️️️
Т. Сакамото
Замена
E. Yeboah
️️️️
С. Белл
75'
Замена
Г. Корник
️️️️
Т. Конвей
66'
Желтая карточка
А. Вайманн
55'
ГОЛ! 1:0!
Р. Дикки
Пас отдал
Т. Гарднер-Хикман
45'
+1
Замена
Д. Найт
️️️️
Х. Робертс
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
18
Бен Шиф
ОП
28
Джош Экклз
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Бристоль Сити
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
25
Duncan Idehen
ЦЗ
34
Joseph James
ЦЗ
12
Джейсон Найт
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
30
Raekwon Nelson
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Ковентри
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
41
Dermi Lusala
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
4
Кай Эндрюс
ЦП
11
Хаджи Райт
ЦФ
4-3-3
1
О'Лири
3
Принг
16
Дикки
5
Робертс
19
Гарднер-Хикман
37
Джеймс
10
Кинг
17
Сайкс
9
Конвей
11
Белл
18
Вайманн
3-3-1-1-2
13
Уилсон
4
Томас
4
Бинкс
5
МакФадзин
27
ван Эвейк
18
Шиф
12
Дасилва
28
Экклз
7
Сакамото
9
Симмс
24
Гудден
5
Робертс
12
Найт
12
Найт
5
Робертс
9
Конвей
23
Корник
23
Корник
9
Конвей
11
Белл
25
25
11
Белл
5
МакФадзин
22
Латибодье
22
Латибодье
5
МакФадзин
9
Симмс
26
Аяри
26
Аяри
9
Симмс
7
Сакамото
11
Райт
11
Райт
7
Сакамото
Остались в запасе
Бристоль Сити
Ковентри
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
25
Duncan Idehen
ЦЗ
34
Joseph James
ЦЗ
9
Анис Мехмети
АП
30
Raekwon Nelson
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
41
Dermi Lusala
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
25
Justin Obikwu
ЦП
4
Кай Эндрюс
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
25
Duncan Idehen
ЦЗ
34
Joseph James
ЦЗ
9
Анис Мехмети
АП
30
Raekwon Nelson
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
41
Dermi Lusala
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
25
Justin Obikwu
ЦП
4
Кай Эндрюс
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Бристоль Сити - Ковентри
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
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