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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Уотфорд
Кардифф - Уотфорд: обзор матча 07 октября 2023
Кардифф
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
1 : 1
Завершен
Уотфорд
26'
М. МакГиннес
54'
В. Байо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Уотфорд
85'
Замена
М. Райович
️️️️
М. Мартинс
Замена
Д. Боулер
️️️️
O. Tanner
70'
65'
Желтая карточка
Д. Льюис
64'
Замена
Р. Портеус
️️️️
Ф. Сьерральта
59'
Замена
И. Луза
️️️️
Т. Деле-Баширу
59'
Замена
Т. Инс
️️️️
Я. Асприлья
Замена
К. Робинсон
️️️️
Д. Роллс
58'
54'
ГОЛ! 1:1!
В. Байо
39'
Желтая карточка
Ф. Сьерральта
ГОЛ! 1:0!
М. МакГиннес
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
32
Джо Роллс
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
11
Ollie Tanner
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Кардифф
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
38
Эбу Адамс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
11
Джош Боулер
ПВ
7
Kieron Evans
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
26
Имран Луза
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
9
Милета Райович
ЦФ
9
Рис Хили
ЦФ
4-1-2-3
31
Анвик
29
Коллинс
25
МакГиннес
6
Гутас
38
Нг
24
Уинтл
32
Роллс
6
Сиопис
11
99
Угбо
9
Грант
4-2-1-2-1
26
Бахман
2
Нгакия
22
Сьерральта
29
Худт
18
Льюис
39
Кайембе
8
Ливермор
20
Деле-Баширу
22
Асприлья
11
Мартинс
15
Байо
11
11
Боулер
11
Боулер
11
32
Роллс
47
Робинсон
47
Робинсон
32
Роллс
22
Сьерральта
5
Портеус
5
Портеус
22
Сьерральта
20
Деле-Баширу
26
Луза
26
Луза
20
Деле-Баширу
22
Асприлья
10
Инс
10
Инс
22
Асприлья
11
Мартинс
9
Райович
9
Райович
11
Мартинс
Остались в запасе
Кардифф
Уотфорд
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
38
Эбу Адамс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
7
Kieron Evans
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
9
Рис Хили
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
38
Эбу Адамс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
7
Kieron Evans
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
9
Рис Хили
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Кардифф - Уотфорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
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