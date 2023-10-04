Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Куинз Парк Рейнджерс
Лидс - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 04 октября 2023
Лидс
04.10.2023, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
9'
К. Саммервил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
Ч. Крессуэлл
️️️️
Ж. Рюттер
90'
+11
90'
+3
Красная карточка
А. Бегович
84'
Замена
Z. Larkeche
️️️️
С. Кук
Замена
И. Поведа
️️️️
К. Саммервил
80'
73'
Замена
Д. Данн
️️️️
О. Какай
69'
Желтая карточка
О. Какай
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Д. Энтони
65'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Ж. Пироэ
65'
46'
Замена
А. Адома
️️️️
П. Смит
46'
Замена
А. Доззел
️️️️
Д. Коулбэк
26'
Желтая карточка
С. Филд
ГОЛ! 1:0!
К. Саммервил
Пас отдал
Ж. Рюттер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Куинз Парк Рейнджерс
31
Асмир Бегович
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
11
Пол Смит
ПВ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
18
Глен Камара
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
99
Иан Поведа
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
23
Чарли Келман
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
26
Райан Колли
ЦФ
3-2-1-4
30
Мелье
4
Стрейк
4
Ампаду
6
Родон
12
Эйлинг
3
Бирам
38
Саммервил
9
Пироэ
10
Рюттер
19
Энтони
14
Грей
3-3-2-2
31
Бегович
29
Какай
27
Кук
3
Пал
6
Кларк-Салтер
26
Филд
4
Коулбэк
11
Смит
10
Хаир
13
Дайкс
22
Армстронг
10
Рюттер
4
Крессуэлл
4
Крессуэлл
10
Рюттер
19
Энтони
7
Джеймс
7
Джеймс
19
Энтони
38
Саммервил
99
Поведа
99
Поведа
38
Саммервил
9
Пироэ
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
9
Пироэ
29
Какай
2
Данн
2
Данн
29
Какай
27
Кук
3
3
27
Кук
4
Коулбэк
21
Доззел
21
Доззел
4
Коулбэк
11
Смит
37
Адома
37
Адома
11
Смит
Остались в запасе
Лидс
Куинз Парк Рейнджерс
12
Карл Дарлоу
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
18
Глен Камара
ЦП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
31
Джордан Арчер
ВР
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
23
Чарли Келман
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
26
Райан Колли
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
18
Глен Камара
ЦП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
23
Чарли Келман
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
26
Райан Колли
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Пол Холл
Статистика матча Лидс - Куинз Парк Рейнджерс
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Новости команд
Все
Лидс
Куинз Парк Рейнджерс
АПЛ: шансы «Лидса» и «Ковентри» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:15
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ: шансы «Лидса» и «Ковентри» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:15
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+