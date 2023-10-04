Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Блэкберн
Ковентри - Блэкберн: обзор матча 04 октября 2023
Ковентри
04.10.2023, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 0
Завершен
Блэкберн
85'
Х. Райт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Блэкберн
Замена
Т. Сакамото
️️️️
М. Гудден
90'
+3
86'
Замена
С. Телалович
️️️️
Т. Долан
ГОЛ! 1:0!
Х. Райт
85'
Замена
Х. Райт
️️️️
Э. Симмс
72'
Замена
Л. Китчинг
️️️️
Л. Бинкс
72'
69'
Замена
Л. Трэвис
️️️️
Д. Ранкин-Костелло
69'
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
Д. Маркандай
Желтая карточка
Д. Экклз
67'
66'
Желтая карточка
Д. Хилл
Желтая карточка
Л. Бинкс
60'
46'
Замена
С. Тронстад
️️️️
А. Уортон
Замена
Я. Аяри
️️️️
Л. Келли
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
28
Джош Экклз
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
9
Эллис Симмс
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Блэкберн
17
Хейден Картер
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
23
Энди Моран
АП
11
Сэмми Шмодикс
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
24
Тирис Долан
ПВ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Ковентри
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
46
Bradley Stretton
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
47
Evan Eghosa
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Блэкберн
25
Джо Хилтон
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
6
Сондре Тронстад
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
9
Найл Эннис
ЦФ
17
Семир Телалович
ЦФ
3-2-3-2
13
Уилсон
5
МакФадзин
4
Бинкс
22
Латибодье
12
Дасилва
4
Томас
28
Экклз
4
Келли
24
Аллен
24
Гудден
9
Симмс
3-2-1-3-2
17
Картер
5
Хайам
5
Хилл
26
Ранкин-Костелло
2
Бриттан
20
Уортон
24
Долан
11
Шмодикс
23
Моран
1
Вальстедт
24
Маркандай
4
Бинкс
15
Китчинг
15
Китчинг
4
Бинкс
4
Келли
26
Аяри
26
Аяри
4
Келли
24
Гудден
7
Сакамото
7
Сакамото
24
Гудден
9
Симмс
11
Райт
11
Райт
9
Симмс
26
Ранкин-Костелло
27
Трэвис
27
Трэвис
26
Ранкин-Костелло
20
Уортон
6
Тронстад
6
Тронстад
20
Уортон
24
Маркандай
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
24
Маркандай
24
Долан
17
Телалович
17
Телалович
24
Долан
Остались в запасе
Ковентри
Блэкберн
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
25
Justin Obikwu
ЦП
46
Bradley Stretton
ЦП
47
Evan Eghosa
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
25
Джо Хилтон
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
9
Найл Эннис
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
25
Justin Obikwu
ЦП
46
Bradley Stretton
ЦП
47
Evan Eghosa
ЦФ
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
9
Найл Эннис
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Ковентри - Блэкберн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Новости команд
Все
Ковентри
Блэкберн
АПЛ: шансы «Лидса» и «Ковентри» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:15
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
АПЛ: шансы «Лидса» и «Ковентри» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:15
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+