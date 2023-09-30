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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Мидлсбро
Уотфорд - Мидлсбро: обзор матча 30 сентября 2023
Уотфорд
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
2 : 3
Завершен
Мидлсбро
19'
В. Байо
52'
У. Худт
5'
Р. МакГри
12'
Р. МакГри
63'
Д. Коберн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Мидлсбро
86'
Замена
С. Гринвуд
️️️️
М. Крукс
Замена
Р. Хили
️️️️
Т. Деле-Баширу
84'
78'
Замена
М. Форсс
️️️️
И. Джонс
Замена
Э. Кайембе
️️️️
Я. Асприлья
65'
Замена
Г. Чакветадзе
️️️️
И. Луза
65'
Замена
Т. Инс
️️️️
Ф. Сьерральта
65'
63'
ГОЛ! 2:3!
Д. Коберн
Пас отдал
М. Крукс
Желтая карточка
Ф. Сьерральта
55'
ГОЛ! 2:2!
У. Худт
52'
Замена
М. Мартинс
️️️️
М. Райович
46'
Желтая карточка
Р. Портеус
40'
36'
Замена
Т. Смит
️️️️
Л. О'Брайен
ГОЛ! 1:2!
В. Байо
Пас отдал
Р. Портеус
19'
12'
ГОЛ! 0:2!
Р. МакГри
Пас отдал
М. Крукс
5'
ГОЛ! 0:1!
Р. МакГри
Пас отдал
Д. Хаусон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
26
Имран Луза
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
9
Милета Райович
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Мидлсбро
88
Сени Дьенг
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
8
Райли МакГри
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
19
Джош Коберн
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
2
Райан Эндрюс
ЦЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
9
Рис Хили
ЦФ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
2
Том Смит
ПЗ
17
Сэм Силвера
ЛВ
17
Морган Роджерс
ЛВ
4
Даниэль Барласер
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
3-2-2-1-2
26
Бахман
5
Портеус
29
Худт
22
Сьерральта
18
Льюис
2
Нгакия
26
Луза
20
Деле-Баширу
22
Асприлья
15
Байо
9
Райович
2-5-1-2
88
Дьенг
23
Фрай
17
МакНэйр
8
МакГри
16
Хаусон
30
Хакни
25
Крукс
27
О'Брайен
25
Джонс
33
ван ден Берг
19
Коберн
22
Асприлья
39
Кайембе
39
Кайембе
22
Асприлья
22
Сьерральта
10
Инс
10
Инс
22
Сьерральта
26
Луза
30
Чакветадзе
30
Чакветадзе
26
Луза
9
Райович
11
Мартинс
11
Мартинс
9
Райович
20
Деле-Баширу
9
Хили
9
Хили
20
Деле-Баширу
27
О'Брайен
2
Смит
2
Смит
27
О'Брайен
25
Крукс
20
Гринвуд
20
Гринвуд
25
Крукс
25
Джонс
88
Форсс
88
Форсс
25
Джонс
Остались в запасе
Уотфорд
Мидлсбро
29
Бен Хамер
ВР
2
Райан Эндрюс
ЦЗ
8
Исмаэль Коне
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
23
Том Гловер
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
17
Сэм Силвера
ЛВ
17
Морган Роджерс
ЛВ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
2
Райан Эндрюс
ЦЗ
8
Исмаэль Коне
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Остались в запасе
23
Том Гловер
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
17
Сэм Силвера
ЛВ
17
Морган Роджерс
ЛВ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Уотфорд - Мидлсбро
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
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