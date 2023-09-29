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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Сандерленд
Шеффилд Уэнсдэй - Сандерленд: обзор матча 29 сентября 2023
Шеффилд Уэнсдэй
29.09.2023, пятница, 22:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
0 : 3
Завершен
Сандерленд
5'
Д. Баллард
8'
Д. Кларк
31'
Д. Кларк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Сандерленд
86'
Замена
Й. Селт
️️️️
Т. Хьюм
Желтая карточка
Х. Дельгадо
84'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
L. Gregory
79'
Замена
Л. Палмер
️️️️
Б. Диаби
79'
77'
Замена
Н. Русин
️️️️
М. Берстоу
77'
Замена
К. Ригг
️️️️
Д. Кларк
Замена
Д. Гассама
️️️️
Д. Бакли
73'
Замена
Х. Дельгадо
️️️️
П. Валентин
73'
67'
Замена
А. Аушиш
️️️️
А. Притчард
67'
Замена
А. Ба
️️️️
П. Робертс
Желтая карточка
Б. Диаби
63'
31'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Д. Кларк
8'
ГОЛ! 0:2!
Д. Кларк
Пас отдал
М. Берстоу
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Баллард
Пас отдал
А. Притчард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
32
Девис Васкес
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
7
George Byers
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
19
Lee Gregory
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
13
Люк О'Найен
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
47
Джек Кларк
ПВ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
2
Лайам Палмер
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
Сандерленд
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
31
Абдулла Ба
ОП
11
Крис Ригг
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
31
Назарий Русин
ЦФ
9
Luís Semedo
ЦФ
3-2-3-1-1
32
Васкес
4
Диаби
14
Фамево
13
Патерсон
5
Бернард
2
Валентин
29
Хендрик
7
6
Бакли
49
Мусаба
19
3-4-2-1
22
Паттерсон
32
Хьюм
23
Хаггинс
5
Баллард
6
Нил
16
Робертс
10
Притчард
13
О'Найен
47
Кларк
7
Беллингем
48
Берстоу
4
Диаби
2
Палмер
2
Палмер
4
Диаби
2
Валентин
15
Дельгадо
15
Дельгадо
2
Валентин
19
11
Флетчер
11
Флетчер
19
6
Бакли
23
Гассама
23
Гассама
6
Бакли
32
Хьюм
3
Селт
3
Селт
32
Хьюм
16
Робертс
31
Ба
31
Ба
16
Робертс
47
Кларк
11
Ригг
11
Ригг
47
Кларк
10
Притчард
24
Аушиш
24
Аушиш
10
Притчард
48
Берстоу
31
Русин
31
Русин
48
Берстоу
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Сандерленд
1
Cameron Dawson
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
6
Уилл Волкс
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
9
Luís Semedo
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
1
Cameron Dawson
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
6
Уилл Волкс
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
9
Luís Semedo
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Сандерленд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
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