Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Ипсвич Таун
Хаддерсфилд Таун - Ипсвич Таун: обзор матча 30 сентября 2023
Хаддерсфилд Таун
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
61'
Д. Бургзорг
87'
Б. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Ипсвич Таун
Замена
Т. Лис
️️️️
С. Томас
90'
+2
Замена
К. Харрат
️️️️
Д. Бургзорг
90'
+2
87'
ГОЛ! 1:1!
Б. Уильямс
78'
Замена
Д. Скарлетт
️️️️
К. Чаплин
78'
Замена
М. Харнесс
️️️️
У. Бернс
77'
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
Д. Херст
Замена
Б. Джексон
️️️️
Ю. Накаяма
74'
Замена
Р. Эдмондс-Грин
️️️️
Д. Хогг
73'
Замена
K. Hudlin
️️️️
Д. Корома
73'
65'
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
Л. Эванс
ГОЛ! 1:0!
Д. Бургзорг
Пас отдал
Ю. Накаяма
61'
52'
Желтая карточка
Л. Дэвис
46'
Замена
Б. Уильямс
️️️️
Г. Кларк
Желтая карточка
С. Томас
35'
35'
Желтая карточка
У. Бернс
20'
Желтая карточка
К. Берджесс
Желтая карточка
Ю. Накаяма
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
5
Джек Радони
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
15
Джордж Херст
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
15
Кэмерон Берджесс
ЦФ
26
Люк Вулфенден
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Хаддерсфилд Таун
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
7
Бен Джексон
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
94
Браима Диарра
ЦП
25
Kyle Hudlin
ЦФ
23
Кайан Харрат
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Киран Сликер
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
14
Джек Тэйлор
ЦП
10
Маркус Харнесс
ЦФ
44
Janoi Donacien
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
19
Kayden Jackson
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
4-3-2-1
21
Николлс
3
Руффельс
6
Хелик
3
Накаяма
5
Пирсон
5
Радони
6
Хогг
26
Уайлс
37
Бургзорг
42
Томас
37
Корома
2-1-1-5
32
Гладкий
4
Кларк
3
Дэвис
8
Эванс
20
Хатчинсон
8
Чаплин
26
Вулфенден
15
Берджесс
21
Луонго
7
Бернс
3
Накаяма
7
Джексон
7
Джексон
3
Накаяма
6
Хогг
4
Эдмондс-Грин
4
Эдмондс-Грин
6
Хогг
42
Томас
12
Лис
12
Лис
42
Томас
37
Корома
25
25
37
Корома
37
Бургзорг
23
Харрат
23
Харрат
37
Бургзорг
4
Кларк
33
Уильямс
33
Уильямс
4
Кларк
8
Эванс
14
Тэйлор
14
Тэйлор
8
Эванс
7
Бернс
10
Харнесс
10
Харнесс
7
Бернс
8
Чаплин
18
Скарлетт
18
Скарлетт
8
Чаплин
15
Херст
45
Ладапо
45
Ладапо
15
Херст
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Ипсвич Таун
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
94
Браима Диарра
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
1
Киран Сликер
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
44
Janoi Donacien
ЦФ
19
Kayden Jackson
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
94
Браима Диарра
ЦП
Остались в запасе
1
Киран Сликер
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
44
Janoi Donacien
ЦФ
19
Kayden Jackson
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Пол Херст
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Ипсвич Таун
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Новости команд
Все
Хаддерсфилд Таун
Ипсвич Таун
АПЛ: шансы «Ипсвича» и «Астон Виллы» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:25
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
АПЛ: шансы «Ипсвича» и «Астон Виллы» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:25
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+