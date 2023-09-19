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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Ковентри
Кардифф - Ковентри: обзор матча 19 сентября 2023
Кардифф
19.09.2023, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
3 : 2
Завершен
Ковентри
8'
Д. Гутас
62'
К. Грант
85'
К. Этете
35'
М. Гудден
90+6'
М. Гудден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Ковентри
90'
+9
Желтая карточка
К. МакФадзин
Замена
Э. Адамс
️️️️
М. Сиопис
90'
+8
90'
+6
ГОЛ! 3:2!
М. Гудден
Пас отдал
Д. Дасилва
Желтая карточка
К. Этете
90'
+4
90'
Желтая карточка
Д. Латибодье
ГОЛ! 3:1!
К. Этете
Пас отдал
П. Нг
85'
84'
Замена
Э. Симмс
️️️️
Х. Райт
84'
Замена
Д. Аллен
️️️️
К. Палмер
Замена
К. Робинсон
️️️️
Д. Роллс
84'
Замена
К. Этете
️️️️
O. Tanner
84'
82'
Желтая карточка
М. Гудден
73'
Замена
Л. Китчинг
️️️️
Л. Бинкс
73'
Замена
Я. Аяри
️️️️
Л. Келли
Замена
Я. Мейте
️️️️
И. Угбо
72'
Желтая карточка
Д. Коллинс
66'
ГОЛ! 2:1!
К. Грант
Пас отдал
Р. Уинтл
62'
54'
Замена
Т. Сакамото
️️️️
М. ван Эвейк
35'
ГОЛ! 1:1!
М. Гудден
Пас отдал
Л. Келли
ГОЛ! 1:0!
Д. Гутас
Пас отдал
Д. Роллс
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
32
Джо Роллс
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
11
Ollie Tanner
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
28
Джош Экклз
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Кардифф
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
38
Эбу Адамс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
28
Кион Этете
ЦФ
Ковентри
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
24
Джейми Аллен
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
4-1-2-3
31
Анвик
6
Гутас
25
МакГиннес
29
Коллинс
38
Нг
24
Уинтл
32
Роллс
6
Сиопис
9
Грант
99
Угбо
11
3-2-2-3
13
Уилсон
5
МакФадзин
4
Бинкс
22
Латибодье
27
ван Эвейк
12
Дасилва
28
Экклз
4
Келли
45
Палмер
11
Райт
24
Гудден
6
Сиопис
38
Адамс
38
Адамс
6
Сиопис
99
Угбо
11
Мейте
11
Мейте
99
Угбо
32
Роллс
47
Робинсон
47
Робинсон
32
Роллс
11
28
Этете
28
Этете
11
4
Бинкс
15
Китчинг
15
Китчинг
4
Бинкс
45
Палмер
24
Аллен
24
Аллен
45
Палмер
4
Келли
26
Аяри
26
Аяри
4
Келли
27
ван Эвейк
7
Сакамото
7
Сакамото
27
ван Эвейк
11
Райт
9
Симмс
9
Симмс
11
Райт
Остались в запасе
Кардифф
Ковентри
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
Главный тренер
Эрол Булут
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
25
Justin Obikwu
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
Остались в запасе
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
25
Justin Obikwu
ЦП
Главный тренер
Эрол Булут
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Кардифф - Ковентри
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
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19.10.2026
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