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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Плимут Аргайл
Бристоль Сити - Плимут Аргайл: обзор матча 19 сентября 2023
Бристоль Сити
19.09.2023, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
4 : 1
Завершен
Плимут Аргайл
3'
С. Белл
8'
М. Джеймс
33'
М. Сайкс
80'
Г. Корник
26'
А. Рэнделл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Плимут Аргайл
Желтая карточка
E. Yeboah
90'
+3
ГОЛ! 4:1!
Г. Корник
80'
72'
Замена
Ф. Азаз
️️️️
Л. Кандл
Замена
Х. Робертс
️️️️
Д. Уилльямс
72'
Замена
Э. Кинг
️️️️
С. Белл
72'
Желтая карточка
Д. Таннер
67'
Замена
E. Yeboah
️️️️
Н. Уэллс
62'
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
Д. Найт
62'
Замена
Г. Корник
️️️️
М. Сайкс
61'
61'
Замена
Б. Мамба
️️️️
К. Райт
61'
Замена
Р. Харди
️️️️
Б. Уэйн
46'
Замена
М. Уиттакер
️️️️
T. Wright
46'
Замена
J. Houghton
️️️️
Л. Уоррингтон
Желтая карточка
Н. Уэллс
35'
ГОЛ! 3:1!
М. Сайкс
Пас отдал
Д. Найт
33'
26'
ГОЛ! 2:1!
А. Рэнделл
ГОЛ! 2:0!
М. Джеймс
8'
ГОЛ! 1:0!
С. Белл
Пас отдал
Д. Уилльямс
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Плимут Аргайл
23
Конор Азар
ВР
17
Дэн Скарр
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
4
Адам Рэнделл
ОП
23
Каллум Райт
ЦП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
8
Джо Эдвардс
ПП
19
Lewis Gibson
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
19
Бен Уэйн
ЦФ
Бристоль Сити
23
Стефан Баич
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
30
Raekwon Nelson
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Плимут Аргайл
25
Каллум Бертон
ВР
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
4
Jordan Houghton
ЦП
7
Морган Уиттакер
ПВ
7
Мустафа Бунду
ПВ
10
Финн Азаз
ЦФ
39
Райан Харди
ЦФ
4-4-2
1
О'Лири
3
Принг
26
Винер
3
Нейсмит
19
Таннер
37
Джеймс
8
Уилльямс
17
Сайкс
12
Найт
11
Белл
21
Уэллс
2-1-4-3
23
Азар
17
Скарр
20
Кесслер-Хейден
4
Рэнделл
8
Эдвардс
25
Уоррингтон
25
Кандл
23
Райт
19
Уэйн
17
19
8
Уилльямс
5
Робертс
5
Робертс
8
Уилльямс
12
Найт
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
12
Найт
11
Белл
10
Кинг
10
Кинг
11
Белл
17
Сайкс
23
Корник
23
Корник
17
Сайкс
21
Уэллс
25
25
21
Уэллс
23
Райт
19
Мамба
19
Мамба
23
Райт
25
Уоррингтон
4
4
25
Уоррингтон
17
7
Уиттакер
7
Уиттакер
17
25
Кандл
10
Азаз
10
Азаз
25
Кандл
19
Уэйн
39
Харди
39
Харди
19
Уэйн
Остались в запасе
Бристоль Сити
Плимут Аргайл
23
Стефан Баич
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
9
Анис Мехмети
АП
30
Raekwon Nelson
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
25
Каллум Бертон
ВР
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
7
Мустафа Бунду
ПВ
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
9
Анис Мехмети
АП
30
Raekwon Nelson
ЦФ
Остались в запасе
25
Каллум Бертон
ВР
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
7
Мустафа Бунду
ПВ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Бристоль Сити - Плимут Аргайл
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
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Англия. Первая лига, 12 тур
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3 : 0
20.10.2026
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