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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Ипсвич Таун
Шеффилд Уэнсдэй - Ипсвич Таун: обзор матча 16 сентября 2023
Шеффилд Уэнсдэй
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
0 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
45'
К. Чаплин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Ипсвич Таун
77'
Замена
K. Jackson
️️️️
У. Бернс
Замена
А. Мусаба
️️️️
Д. Хендрик
76'
Желтая карточка
Д. Хендрик
66'
63'
Замена
Д. Херст
️️️️
Ф. Ладапо
56'
Желтая карточка
В. Гладкий
Желтая карточка
К. Патерсон
46'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
М. Смит
46'
Замена
Д. Бакли
️️️️
L. Gregory
46'
45'
+7
Замена
Б. Уильямс
️️️️
Л. Дэвис
45'
ГОЛ! 0:1!
К. Чаплин
Пас отдал
Л. Дэвис
41'
Желтая карточка
У. Бернс
Замена
Д. Бернард
️️️️
D. Iorfa
29'
Желтая карточка
А. Фамево
11'
9'
Желтая карточка
С. Морси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
32
Девис Васкес
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
7
George Byers
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Джош Виндасс
АП
15
Хуан Дельгадо
ПВ
19
Lee Gregory
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
33
Натан Бродхед
ЦФ
26
Люк Вулфенден
ЦФ
15
Кэмерон Берджесс
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
33
Рис Джеймс
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Киран Сликер
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
19
Kayden Jackson
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
3-3-2-2
32
Васкес
13
Патерсон
27
14
Фамево
2
Палмер
7
29
Хендрик
10
Виндасс
15
Дельгадо
14
Смит
19
2-1-5
32
Гладкий
4
Кларк
3
Дэвис
8
Морси
15
Берджесс
45
Ладапо
8
Чаплин
7
Бернс
21
Луонго
27
5
Бернард
5
Бернард
27
19
6
Бакли
6
Бакли
19
29
Хендрик
49
Мусаба
49
Мусаба
29
Хендрик
14
Смит
11
Флетчер
11
Флетчер
14
Смит
3
Дэвис
33
Уильямс
33
Уильямс
3
Дэвис
7
Бернс
19
19
7
Бернс
45
Ладапо
15
Херст
15
Херст
45
Ладапо
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Ипсвич Таун
1
Cameron Dawson
ВР
2
Поль Валентин
ПЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
33
Рис Джеймс
ЦП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
1
Киран Сликер
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Остались в запасе
1
Cameron Dawson
ВР
2
Поль Валентин
ПЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
33
Рис Джеймс
ЦП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Остались в запасе
1
Киран Сликер
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Пол Херст
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Ипсвич Таун
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
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