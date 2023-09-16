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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд
Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд: обзор матча 16 сентября 2023
Куинз Парк Рейнджерс
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
1 : 3
Завершен
Сандерленд
12'
К. Пал
45+8'
Д. Кларк
57'
Д. Баллард
81'
А. Ба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд
83'
Замена
L. Semedo
️️️️
Д. Беллингем
81'
ГОЛ! 1:3!
А. Ба
Пас отдал
А. Аушиш
Желтая карточка
О. Какай
79'
Замена
Д. Кларк-Салтер
️️️️
С. Кук
74'
Замена
Z. Larkeche
️️️️
К. Пал
68'
Замена
К. Уиллок
️️️️
И. Хаир
68'
61'
Замена
Й. Селт
️️️️
М. Берстоу
Замена
Л. Дайкс
️️️️
П. Смит
60'
57'
ГОЛ! 1:2!
Д. Баллард
46'
Замена
П. Робертс
️️️️
Н. Хаггинс
45'
+8
ГОЛ! 1:1!
Д. Кларк
Пас отдал
Н. Хаггинс
Желтая карточка
С. Армстронг
33'
Красная карточка
Д. Коулбэк
21'
14'
Замена
А. Притчард
️️️️
П. Эква
ГОЛ! 1:0!
К. Пал
Пас отдал
И. Хаир
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Асмир Бегович
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
11
Пол Смит
ПВ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
17
Пьер Эква
ОП
31
Абдулла Ба
ОП
13
Люк О'Найен
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
47
Джек Кларк
ПВ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Уолш
ВР
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
26
Райан Колли
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Сандерленд
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
10
Алекс Притчард
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
9
Luís Semedo
ЦФ
4-3-2-1
31
Бегович
3
Пал
27
Кук
3
Фокс
29
Какай
26
Филд
4
Коулбэк
21
Доззел
10
Хаир
11
Смит
22
Армстронг
3-2-2-2-1
22
Паттерсон
32
Хьюм
5
Баллард
23
Хаггинс
17
Эква
31
Ба
13
О'Найен
6
Нил
47
Кларк
7
Беллингем
48
Берстоу
3
Пал
3
3
3
Пал
27
Кук
6
Кларк-Салтер
6
Кларк-Салтер
27
Кук
10
Хаир
16
Уиллок
16
Уиллок
10
Хаир
11
Смит
13
Дайкс
13
Дайкс
11
Смит
48
Берстоу
3
Селт
3
Селт
48
Берстоу
17
Эква
10
Притчард
10
Притчард
17
Эква
23
Хаггинс
16
Робертс
16
Робертс
23
Хаггинс
7
Беллингем
9
9
7
Беллингем
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Сандерленд
1
Джо Уолш
ВР
37
Альберт Адома
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
26
Райан Колли
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
11
Крис Ригг
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
1
Джо Уолш
ВР
37
Альберт Адома
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
26
Райан Колли
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
11
Крис Ригг
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Пол Холл
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
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