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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Вест Бромвич
Бристоль Сити - Вест Бромвич: обзор матча 16 сентября 2023
Бристоль Сити
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
0 : 0
Завершен
Вест Бромвич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Вест Бромвич
Замена
Р. Дикки
️️️️
С. Белл
90'
Замена
Х. Робертс
️️️️
Д. Найт
84'
83'
Замена
Г. Диангана
️️️️
Д. Свифт
83'
Замена
Й. Сармиенто
️️️️
Б. Томас-Асанте
Замена
E. Yeboah
️️️️
Н. Уэллс
79'
Замена
Г. Корник
️️️️
М. Сайкс
79'
75'
Замена
А. Моуатт
️️️️
О. Йокушлу
67'
Желтая карточка
Д. Моламби
66'
Замена
К. Таунсенд
️️️️
М. Филлипс
66'
Замена
Д. Майя
️️️️
Д. Уоллес
Желтая карточка
Д. Таннер
54'
Желтая карточка
К. Принг
39'
30'
Желтая карточка
М. Филлипс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
17
Марк Сайкс
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Бристоль Сити
23
Стефан Баич
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
30
Raekwon Nelson
ЦФ
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
9
Джош Майя
ЦФ
4-4-2
1
О'Лири
3
Принг
3
Нейсмит
26
Винер
19
Таннер
17
Сайкс
37
Джеймс
8
Уилльямс
12
Найт
21
Уэллс
11
Белл
4-5-1
1
Палмер
2
Ферлонг
6
Аджайи
4
Кипр
33
Питерс
25
Филлипс
8
Моламби
17
Уоллес
8
Свифт
5
Йокушлу
23
Томас-Асанте
12
Найт
5
Робертс
5
Робертс
12
Найт
11
Белл
16
Дикки
16
Дикки
11
Белл
21
Уэллс
25
25
21
Уэллс
17
Сайкс
23
Корник
23
Корник
17
Сайкс
25
Филлипс
22
Таунсенд
22
Таунсенд
25
Филлипс
8
Свифт
19
Диангана
19
Диангана
8
Свифт
5
Йокушлу
20
Моуатт
20
Моуатт
5
Йокушлу
23
Томас-Асанте
16
Сармиенто
16
Сармиенто
23
Томас-Асанте
17
Уоллес
9
Майя
9
Майя
17
Уоллес
Остались в запасе
Бристоль Сити
Вест Бромвич
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
30
Raekwon Nelson
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
24
Джошуа Гриффитс
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
30
Raekwon Nelson
ЦФ
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Бристоль Сити - Вест Бромвич
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
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1 : 3
31.10.2026
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