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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Плимут Аргайл - Блэкберн
Плимут Аргайл - Блэкберн: обзор матча 02 сентября 2023
Плимут Аргайл
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
3 : 0
Завершен
Блэкберн
27'
Ф. Азаз
77'
Р. Харди
80'
Л. Кандл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Плимут Аргайл - Блэкберн
88'
Желтая карточка
Г. Пикеринг
Замена
Б. Уэйн
️️️️
Р. Харди
82'
Замена
Д. Скарр
️️️️
Д. Эдвардс
82'
ГОЛ! 3:0!
Л. Кандл
Пас отдал
Р. Харди
80'
79'
Замена
Д. Гаррет
️️️️
Л. Трэвис
79'
Замена
Т. Блоксэм
️️️️
Р. Хеджс
ГОЛ! 2:0!
Р. Харди
77'
Замена
М. Миллер
️️️️
Б. Мамба
71'
62'
Замена
Т. Долан
️️️️
Э. Моран
62'
Замена
Г. Леонард
️️️️
С. Галлахер
Замена
К. Райт
️️️️
А. Рэнделл
61'
Замена
Л. Кандл
️️️️
Ф. Азаз
61'
Желтая карточка
Р. Харди
41'
Желтая карточка
М. Уиттакер
36'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Азаз
Пас отдал
М. Уиттакер
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Плимут Аргайл
23
Конор Азар
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
4
Адам Рэнделл
ОП
4
Jordan Houghton
ЦП
8
Джо Эдвардс
ПП
7
Морган Уиттакер
ПВ
39
Райан Харди
ЦФ
19
Lewis Gibson
ЦФ
10
Финн Азаз
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
23
Энди Моран
АП
11
Сэмми Шмодикс
АП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Плимут Аргайл
25
Каллум Бертон
ВР
17
Дэн Скарр
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
23
Каллум Райт
ЦП
19
Бен Уэйн
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
Блэкберн
16
Скотт Уортон
ЦЗ
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
19
Зак Гилсенан
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
9
Гарри Леонард
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
37
Том Блоксэм
ЦФ
3-1-2-1-3
23
Азар
5
Плегесуэло
20
Кесслер-Хейден
19
Мамба
4
Рэнделл
4
8
Эдвардс
7
Уиттакер
10
Азаз
19
39
Харди
3-2-1-2-2
1
Пирс
17
Картер
5
Хайам
27
Трэвис
2
Бриттан
3
Пикеринг
20
Уортон
23
Моран
11
Шмодикс
26
Хеджс
20
Галлахер
8
Эдвардс
17
Скарр
17
Скарр
8
Эдвардс
10
Азаз
25
Кандл
25
Кандл
10
Азаз
4
Рэнделл
23
Райт
23
Райт
4
Рэнделл
39
Харди
19
Уэйн
19
Уэйн
39
Харди
19
Мамба
19
Миллер
19
Миллер
19
Мамба
27
Трэвис
30
Гаррет
30
Гаррет
27
Трэвис
23
Моран
24
Долан
24
Долан
23
Моран
20
Галлахер
9
Леонард
9
Леонард
20
Галлахер
26
Хеджс
37
Блоксэм
37
Блоксэм
26
Хеджс
Остались в запасе
Плимут Аргайл
Блэкберн
25
Каллум Бертон
ВР
18
M. Butcher
ЦЗ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
17
Tyreik Wright
ЦФ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
19
Зак Гилсенан
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
25
Каллум Бертон
ВР
18
M. Butcher
ЦЗ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
17
Tyreik Wright
ЦФ
Остались в запасе
16
Скотт Уортон
ЦЗ
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
19
Зак Гилсенан
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Плимут Аргайл - Блэкберн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
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