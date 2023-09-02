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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Шеффилд Уэнсдэй
Лидс - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 02 сентября 2023
Лидс
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
0 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Шеффилд Уэнсдэй
90'
Замена
П. Валентин
️️️️
К. Патерсон
Замена
Г. Камара
️️️️
А. Грей
88'
Замена
Д. Спенс
️️️️
Л. Эйлинг
81'
Желтая карточка
Ж. Рюттер
79'
71'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
М. Смит
68'
Замена
D. Iorfa
️️️️
L. Gregory
61'
Желтая карточка
Д. Виндасс
35'
Желтая карточка
Х. Дельгадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Шеффилд Уэнсдэй
32
Девис Васкес
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
7
George Byers
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
10
Джош Виндасс
АП
15
Хуан Дельгадо
ПВ
19
Lee Gregory
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
24
Дарко Гьяби
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
18
Матео Жозеф
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
2
Лайам Палмер
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
4-1-2-3
30
Мелье
6
Родон
4
Стрейк
4
Ампаду
12
Эйлинг
16
Шеклтон
29
Гнонто
38
Саммервил
9
Пироэ
14
Грей
10
Рюттер
4-2-2-2
32
Васкес
14
Фамево
4
Диаби
5
Бернард
13
Патерсон
7
10
Беннэн
15
Дельгадо
10
Виндасс
14
Смит
19
12
Эйлинг
99
Спенс
99
Спенс
12
Эйлинг
14
Грей
18
Камара
18
Камара
14
Грей
19
27
27
19
13
Патерсон
2
Валентин
2
Валентин
13
Патерсон
14
Смит
11
Флетчер
11
Флетчер
14
Смит
Остались в запасе
Лидс
Шеффилд Уэнсдэй
12
Карл Дарлоу
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
24
Дарко Гьяби
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
18
Матео Жозеф
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
1
Cameron Dawson
ВР
19
Тайрик Бакинсон
ОП
2
Лайам Палмер
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
24
Дарко Гьяби
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
18
Матео Жозеф
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Остались в запасе
1
Cameron Dawson
ВР
19
Тайрик Бакинсон
ОП
2
Лайам Палмер
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Лидс - Шеффилд Уэнсдэй
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
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