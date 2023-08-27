Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Блэкберн
Уотфорд - Блэкберн: обзор матча 27 августа 2023
Уотфорд
27.08.2023, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
0 : 1
Завершен
Блэкберн
72'
Р. Хеджс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Блэкберн
90'
+6
Замена
Д. Гаррет
️️️️
Л. Трэвис
Замена
Ж. Нгакия
️️️️
Р. Эндрюс
80'
77'
Желтая карточка
Д. Ранкин-Костелло
77'
Замена
С. Уортон
️️️️
Д. Ранкин-Костелло
Замена
Т. Инс
️️️️
Я. Асприлья
73'
72'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хеджс
Желтая карточка
Р. Эндрюс
69'
Желтая карточка
И. Луза
69'
63'
Желтая карточка
Д. Хайам
57'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Г. Леонард
57'
Замена
Э. Моран
️️️️
Т. Долан
Замена
М. Райович
️️️️
В. Байо
56'
Замена
Г. Чакветадзе
️️️️
Т. Деле-Баширу
55'
Замена
И. Луза
️️️️
И. Коне
46'
Желтая карточка
У. Худт
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
2
Райан Эндрюс
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
11
Матеус Мартинс
ЛВ
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
24
Тирис Долан
ПВ
9
Гарри Леонард
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Томас Инс
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
9
Милета Райович
ЦФ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Блэкберн
16
Скотт Уортон
ЦЗ
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
6
Сондре Тронстад
ЦП
23
Энди Моран
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
37
Том Блоксэм
ЦФ
3-1-3-2-1
26
Бахман
2
Эндрюс
5
Портеус
29
Худт
39
Кайембе
12
Сема
20
Деле-Баширу
8
Коне
11
Мартинс
22
Асприлья
15
Байо
3-2-1-2-2
1
Пирс
17
Картер
5
Хайам
27
Трэвис
2
Бриттан
26
Ранкин-Костелло
20
Уортон
24
Долан
11
Шмодикс
26
Хеджс
9
Леонард
2
Эндрюс
2
Нгакия
2
Нгакия
2
Эндрюс
22
Асприлья
10
Инс
10
Инс
22
Асприлья
8
Коне
26
Луза
26
Луза
8
Коне
20
Деле-Баширу
30
Чакветадзе
30
Чакветадзе
20
Деле-Баширу
15
Байо
9
Райович
9
Райович
15
Байо
26
Ранкин-Костелло
16
Уортон
16
Уортон
26
Ранкин-Костелло
27
Трэвис
30
Гаррет
30
Гаррет
27
Трэвис
24
Долан
23
Моран
23
Моран
24
Долан
9
Леонард
20
Галлахер
20
Галлахер
9
Леонард
Остались в запасе
Уотфорд
Блэкберн
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
37
Том Блоксэм
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Остались в запасе
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
37
Том Блоксэм
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Уотфорд - Блэкберн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Новости команд
Все
Уотфорд
Блэкберн
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+