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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Мидлсбро
Вест Бромвич - Мидлсбро: обзор матча 26 августа 2023
Вест Бромвич
26.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
4 : 2
Завершен
Мидлсбро
22'
С. Кипр
28'
Д. Свифт
47'
Б. Томас-Асанте
90+1'
Й. Сармиенто
29'
Э. Латте-Лат
85'
М. Форсс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Мидлсбро
Желтая карточка
Й. Сармиенто
90'
+4
ГОЛ! 4:2!
Й. Сармиенто
Пас отдал
А. Моуатт
90'
+1
85'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Форсс
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Д. Свифт
81'
Желтая карточка
С. Аджайи
74'
72'
Замена
М. Форсс
️️️️
С. Силвера
72'
Замена
М. Крукс
️️️️
Э. Латте-Лат
Замена
Й. Сармиенто
️️️️
Д. Уоллес
70'
Замена
А. Моуатт
️️️️
О. Йокушлу
65'
Замена
Д. Майя
️️️️
Б. Томас-Асанте
65'
Замена
К. Таунсенд
️️️️
М. Филлипс
64'
59'
Замена
И. Джонс
️️️️
Р. МакГри
59'
Замена
П. МакНэйр
️️️️
М. Роджерс
51'
Вторая желтая
Т. Смит
ГОЛ! 3:1!
Б. Томас-Асанте
47'
44'
Желтая карточка
М. Роджерс
32'
Желтая карточка
Т. Смит
29'
ГОЛ! 2:1!
Э. Латте-Лат
Пас отдал
С. Силвера
ГОЛ! 2:0!
Д. Свифт
Пас отдал
Д. Моламби
28'
ГОЛ! 1:0!
С. Кипр
Пас отдал
С. Аджайи
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джон Свифт
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Мидлсбро
88
Сени Дьенг
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
17
Сэм Силвера
ЦФ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
18
Том Феллоус
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
9
Джош Майя
ЦФ
Мидлсбро
32
Джэйми Джонс
ВР
23
Том Гловер
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
25
Мэтт Крукс
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
4-5-1
1
Палмер
6
Аджайи
4
Кипр
33
Питерс
2
Ферлонг
8
Свифт
8
Моламби
5
Йокушлу
17
Уоллес
25
Филлипс
23
Томас-Асанте
3-4-1-2
88
Дьенг
2
Смит
23
Фрай
4
Энгель
16
Хаусон
30
Хакни
8
МакГри
26
Ленихэн
17
Роджерс
29
Латте-Лат
17
Силвера
25
Филлипс
22
Таунсенд
22
Таунсенд
25
Филлипс
8
Свифт
15
Чалоба
15
Чалоба
8
Свифт
5
Йокушлу
20
Моуатт
20
Моуатт
5
Йокушлу
17
Уоллес
16
Сармиенто
16
Сармиенто
17
Уоллес
23
Томас-Асанте
9
Майя
9
Майя
23
Томас-Асанте
17
Роджерс
17
МакНэйр
17
МакНэйр
17
Роджерс
29
Латте-Лат
25
Крукс
25
Крукс
29
Латте-Лат
8
МакГри
25
Джонс
25
Джонс
8
МакГри
17
Силвера
88
Форсс
88
Форсс
17
Силвера
Остались в запасе
Вест Бромвич
Мидлсбро
24
Джошуа Гриффитс
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ПЗ
18
Том Феллоус
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
32
Джэйми Джонс
ВР
23
Том Гловер
ВР
4
Даниэль Барласер
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
19
Джош Коберн
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ПЗ
18
Том Феллоус
ЦП
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
23
Том Гловер
ВР
4
Даниэль Барласер
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
19
Джош Коберн
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Вест Бромвич - Мидлсбро
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
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