Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Ротерхэм
Сандерленд - Ротерхэм: обзор матча 19 августа 2023
Сандерленд
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
2 : 1
Завершен
Ротерхэм
22'
Д. Беллингем
52'
Д. Беллингем
20'
Х. Одоффин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Ротерхэм
Замена
L. Semedo
️️️️
Д. Беллингем
85'
Замена
А. Притчард
️️️️
П. Робертс
77'
76'
Замена
T. Bola
️️️️
Х. Тьехи
Желтая карточка
Д. Беллингем
69'
67'
Замена
J. Kayode
️️️️
А. Грин
67'
Замена
Т. Ивс
️️️️
Д. Хагилл
ГОЛ! 2:1!
Д. Беллингем
Пас отдал
Б. Дак
52'
33'
Желтая карточка
К. Брэмолл
30'
Замена
C. McGuckin
️️️️
Х. Одоффин
ГОЛ! 1:1!
Д. Беллингем
Пас отдал
Д. Нил
22'
20'
ГОЛ! 0:1!
Х. Одоффин
Желтая карточка
Д. Киркин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
17
Пьер Эква
ОП
13
Люк О'Найен
ЦП
19
Деннис Киркин
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
47
Джек Кларк
ПВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
25
Андре Грин
ЛВ
2
Хаким Одоффин
ОП
4
Христ Тьехи
ОП
88
Кафу
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Сандерленд
1
Натан Бишоп
ВР
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
31
Абдулла Ба
ОП
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Luís Semedo
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
23
Tolaji Bola
ЦЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
41
Josh Ayres
ЦП
21
Joshua Kayode
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
2-1-5-2
22
Паттерсон
5
Баллард
32
Хьюм
17
Эква
19
Киркин
6
Нил
16
Робертс
23
Дак
13
О'Найен
7
Беллингем
47
Кларк
4-2-2-1-1
1
Йоханссон
23
Лембикиса
25
Хамфрис
6
Блэкетт
15
Брэмолл
2
Одоффин
4
Тьехи
88
Кафу
20
Рэтбоун
25
Грин
9
Хагилл
16
Робертс
10
Притчард
10
Притчард
16
Робертс
7
Беллингем
9
9
7
Беллингем
4
Тьехи
23
23
4
Тьехи
2
Одоффин
35
35
2
Одоффин
25
Грин
21
21
25
Грин
9
Хагилл
39
Ивс
39
Ивс
9
Хагилл
Остались в запасе
Сандерленд
Ротерхэм
1
Натан Бишоп
ВР
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
31
Абдулла Ба
ОП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
12
Диллон Филлипс
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
41
Josh Ayres
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
31
Абдулла Ба
ОП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
7
Линден Гуч
ЦФ
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
41
Josh Ayres
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Сандерленд - Ротерхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Новости команд
Все
Сандерленд
Ротерхэм
«Сандерленд» – «Ягеллония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Сандерленд» – «Ягеллония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
2019.04.06 18:58
Гвардиола: «Мы хотим выступить хорошо во всех соревнованиях»
2019.01.06 19:35
Кубок Англии. «Манчестер Сити» забил семь голов «Ротерхэму»
2019.01.06 18:52
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+