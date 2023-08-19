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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Ипсвич Таун
Куинз Парк Рейнджерс - Ипсвич Таун: обзор матча 19 августа 2023
Куинз Парк Рейнджерс
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
0 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
75'
К. Чаплин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Ипсвич Таун
Желтая карточка
Д. Коулбэк
90'
+8
Замена
S. Duke-McKenna
️️️️
А. Доззел
90'
+2
75'
ГОЛ! 0:1!
К. Чаплин
Замена
Э. Диксон-Боннер
️️️️
С. Филд
67'
Желтая карточка
С. Филд
55'
Желтая карточка
И. Хаир
51'
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
К. Уиллок
46'
37'
Замена
Г. Кларк
️️️️
J. Donacien
21'
Желтая карточка
М. Луонго
Желтая карточка
П. Смит
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Асмир Бегович
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
21
Андре Доззел
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
11
Пол Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
8
Сэм Морси
ЦП
15
Кэмерон Берджесс
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
26
Люк Вулфенден
ЦФ
44
Janoi Donacien
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Уолш
ВР
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
26
Райан Колли
ЦФ
16
Джо Габбинс
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Киран Сликер
ВР
4
Гарри Кларк
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
10
Маркус Харнесс
ЦФ
19
Kayden Jackson
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
4-2-2-2
31
Бегович
3
Пал
3
Фокс
29
Какай
27
Кук
21
Доззел
26
Филд
16
Уиллок
10
Хаир
11
Смит
22
Армстронг
1-1-5
32
Гладкий
3
Дэвис
8
Морси
33
Бродхед
44
26
Вулфенден
7
Бернс
21
Луонго
16
Уиллок
4
Коулбэк
4
Коулбэк
16
Уиллок
26
Филд
19
Диксон-Боннер
19
Диксон-Боннер
26
Филд
21
Доззел
10
10
21
Доззел
44
4
Кларк
4
Кларк
44
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Ипсвич Таун
1
Джо Уолш
ВР
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
26
Райан Колли
ЦФ
16
Джо Габбинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
1
Киран Сликер
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
10
Маркус Харнесс
ЦФ
19
Kayden Jackson
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Остались в запасе
1
Джо Уолш
ВР
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
26
Райан Колли
ЦФ
16
Джо Габбинс
ЦФ
Остались в запасе
1
Киран Сликер
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
10
Маркус Харнесс
ЦФ
19
Kayden Jackson
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Главный тренер
Пол Херст
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Ипсвич Таун
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
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