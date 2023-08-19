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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Бирмингем Сити
Бристоль Сити - Бирмингем Сити: обзор матча 19 августа 2023
Бристоль Сити
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
0 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
45+3'
К. Миеси
85'
Л. Юткевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Бирмингем Сити
86'
Замена
Э. Лонгело
️️️️
С. Хоган
85'
ГОЛ! 0:2!
Л. Юткевич
Пас отдал
И. Суньич
Замена
E. Yeboah
️️️️
Д. Таннер
79'
Красная карточка
Р. Дикки
76'
Желтая карточка
Р. Дикки
76'
74'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
К. Андерсон
Замена
К. Нейсмит
️️️️
Д. Уилльямс
59'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
А. Мехмети
59'
52'
Желтая карточка
Л. Бьюкэнан
Замена
Х. Робертс
️️️️
К. Принг
46'
Замена
М. Сайкс
️️️️
Г. Корник
46'
46'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
С. Дембеле
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
К. Миеси
40'
Замена
К. Миеси
️️️️
И. Лейрд
Желтая карточка
Р. Дикки
38'
20'
Желтая карточка
И. Суньич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
23
Гарри Корник
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
26
Иван Суньич
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
Бристоль Сити
23
Стефан Баич
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
2
Raphael Araoye
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
20
Элфи Чанг
ОП
8
Brandon Khela
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
4-3-1-2
1
О'Лири
3
Принг
26
Винер
16
Дикки
19
Таннер
37
Джеймс
8
Уилльямс
12
Найт
9
Мехмети
11
Белл
23
Корник
4-2-1-1-2
26
Радди
2
Лейрд
28
Сэндерсон
13
Лонг
3
Бьюкэнан
5
Белик
26
Суньич
7
Бакуна
23
Дембеле
21
Андерсон
25
Хоган
8
Уилльямс
3
Нейсмит
3
Нейсмит
8
Уилльямс
3
Принг
5
Робертс
5
Робертс
3
Принг
23
Корник
17
Сайкс
17
Сайкс
23
Корник
19
Таннер
25
25
19
Таннер
9
Мехмети
21
Уэллс
21
Уэллс
9
Мехмети
25
Хоган
45
Лонгело
45
Лонгело
25
Хоган
23
Дембеле
8
Джеймс
8
Джеймс
23
Дембеле
2
Лейрд
23
Миеси
23
Миеси
2
Лейрд
21
Андерсон
10
Юткевич
10
Юткевич
21
Андерсон
Остались в запасе
Бристоль Сити
Бирмингем Сити
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
2
Raphael Araoye
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
13
Нил Этеридж
ВР
20
Элфи Чанг
ОП
8
Brandon Khela
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
2
Raphael Araoye
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
20
Элфи Чанг
ОП
8
Brandon Khela
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Бристоль Сити - Бирмингем Сити
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
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1 : 3
31.10.2026
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