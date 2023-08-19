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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Халл Сити
Блэкберн - Халл Сити: обзор матча 19 августа 2023
Блэкберн
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 2
Завершен
Халл Сити
74'
С. Галлахер
81'
А. Коннолли
88'
А. Коннолли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Халл Сити
88'
ГОЛ! 1:2!
А. Коннолли
Пас отдал
Э. Джонс
84'
Желтая карточка
Д. Эйнга-Локило
Желтая карточка
С. Галлахер
83'
81'
ГОЛ! 1:1!
А. Коннолли
Пас отдал
Ж. Мишель Сери
ГОЛ! 1:0!
С. Галлахер
Пас отдал
Н. Эннис
74'
43'
Желтая карточка
А. Траоре
41'
Желтая карточка
Д. Гривз
Замена
К. Бриттан
️️️️
Т. Долан
20'
Красная карточка
Г. Пикеринг
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
24
Тирис Долан
ПВ
26
Райан Хеджс
ЦФ
9
Гарри Леонард
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Реган Слатер
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Блэкберн
25
Джо Хилтон
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
6
Джон Бакли
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
9
Найл Эннис
ЦФ
Халл Сити
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
19
Брендон Флеминг
ЛЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Хавьер Симонс
ОП
8
Гарри Воган
АП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Пирс
17
Картер
5
Хайам
27
Трэвис
3
Пикеринг
26
Ранкин-Костелло
20
Уортон
11
Шмодикс
24
Долан
9
Леонард
26
Хеджс
4-1-3-1-1
13
Ингрэм
2
Койл
15
МакЛафлин
3
Гривз
5
Джонс
27
Слатер
14
Сери
10
Траоре
11
Туфан
10
Твайн
19
Делап
24
Долан
2
Бриттан
2
Бриттан
24
Долан
Остались в запасе
Блэкберн
Халл Сити
25
Джо Хилтон
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
6
Джон Бакли
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
9
Найл Эннис
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
19
Брендон Флеминг
ЛЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Хавьер Симонс
ОП
8
Гарри Воган
АП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
6
Джон Бакли
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
9
Найл Эннис
ЦФ
Остались в запасе
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
19
Брендон Флеминг
ЛЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Хавьер Симонс
ОП
8
Гарри Воган
АП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Блэкберн - Халл Сити
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
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1 : 1
25.10.2026
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