Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Плимут Аргайл - Саутгемптон
Плимут Аргайл - Саутгемптон: обзор матча 19 августа 2023
Плимут Аргайл
19.08.2023, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 2
Завершен
Саутгемптон
51'
Р. Харди
49'
Н. Телла
90+4'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Плимут Аргайл - Саутгемптон
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Ч. Адамс
90'
+1
Желтая карточка
Д. Стивенс
90'
+1
Замена
С. Мара
️️️️
Н. Телла
83'
Замена
Д. Арибо
️️️️
С. Армстронг
Замена
Б. Уэйн
️️️️
Р. Харди
80'
Замена
А. Рэнделл
️️️️
Ф. Азаз
80'
Замена
Л. Уоррингтон
️️️️
J. Houghton
80'
75'
Желтая карточка
Р. Мэннинг
75'
Замена
С. Амо-Амейав
️️️️
С. Эдози
Замена
М. Миллер
️️️️
К. Кесслер-Хейден
70'
Замена
К. Райт
️️️️
Л. Кандл
61'
Желтая карточка
Р. Харди
58'
ГОЛ! 1:1!
Р. Харди
Пас отдал
М. Уиттакер
51'
49'
ГОЛ! 0:1!
Н. Телла
Пас отдал
А. Армстронг
42'
Желтая карточка
Ш. Чарльз
30'
Желтая карточка
С. Армстронг
Желтая карточка
Д. Скарр
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Плимут Аргайл
23
Конор Азар
ВР
17
Дэн Скарр
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
4
Jordan Houghton
ЦП
8
Джо Эдвардс
ПП
7
Морган Уиттакер
ПВ
39
Райан Харди
ЦФ
10
Финн Азаз
ЦФ
19
Lewis Gibson
ЦФ
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Плимут Аргайл
25
Каллум Бертон
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
4
Адам Рэнделл
ОП
23
Каллум Райт
ЦП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
17
Tyreik Wright
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
19
Бен Уэйн
ЦФ
Саутгемптон
1
Джо Ламли
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
27
Ками Дойл
АП
23
Доминик Баллард
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
3-3-1-3
23
Азар
17
Скарр
20
Кесслер-Хейден
19
Мамба
25
Кандл
4
8
Эдвардс
7
Уиттакер
19
10
Азаз
39
Харди
4-1-1-2-2
31
Базуну
2
Уокер-Питерс
5
Беднарек
5
Стивенс
3
Мэннинг
19
Чарльз
17
Армстронг
23
Телла
23
Эдози
19
Адамс
10
Армстронг
10
Азаз
4
Рэнделл
4
Рэнделл
10
Азаз
25
Кандл
23
Райт
23
Райт
25
Кандл
4
25
Уоррингтон
25
Уоррингтон
4
20
Кесслер-Хейден
19
Миллер
19
Миллер
20
Кесслер-Хейден
39
Харди
19
Уэйн
19
Уэйн
39
Харди
17
Армстронг
18
Арибо
18
Арибо
17
Армстронг
23
Эдози
7
Амо-Амейав
7
Амо-Амейав
23
Эдози
23
Телла
14
Мара
14
Мара
23
Телла
Остались в запасе
Плимут Аргайл
Саутгемптон
25
Каллум Бертон
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
17
Tyreik Wright
ЦФ
1
Джо Ламли
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
27
Ками Дойл
АП
23
Доминик Баллард
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
25
Каллум Бертон
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
17
Tyreik Wright
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
27
Ками Дойл
АП
23
Доминик Баллард
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Плимут Аргайл - Саутгемптон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Новости команд
Все
Плимут Аргайл
Саутгемптон
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел «Плимут» благодаря дублю О’Райли (3:1), у гостей забил уроженец Нальчика
2025.03.01 22:40
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Слот прокомментировал вылет «Ливерпуля» из Кубка Англии от «Плимута»
2025.02.09 21:52
1
Кубок Англии. «Ливерпуль» сенсационно проиграл худшей команде Чемпионшипа (0:1)
2025.02.09 19:59
6
Руни уволили из клуба Чемпионшипа
2024.12.31 13:37
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+