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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Саутгемптон - Норвич Сити
Саутгемптон - Норвич Сити: обзор матча 12 августа 2023
Саутгемптон
12.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
4 : 4
Завершен
Норвич Сити
17'
Я. Беднарек
21'
А. Армстронг (П)
57'
Ч. Адамс
90+7'
А. Армстронг (П)
7'
Д. Сарджент
23'
Г. Сара
45+2'
Д. Роу
84'
К. Фасснахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Норвич Сити
ГОЛ с пенальти! 4:4!
А. Армстронг
90'
+7
90'
+4
Желтая карточка
М. Нуньес
90'
+1
Желтая карточка
Д. Стейси
87'
Замена
А. Айда
️️️️
Э. Барнс
87'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Г. Сара
Замена
С. Амо-Амейав
️️️️
У. Смоллбоун
87'
84'
ГОЛ! 3:4!
К. Фасснахт
Желтая карточка
Я. Беднарек
77'
77'
Желтая карточка
Т. Спринжетт
Желтая карточка
Ш. Чарльз
76'
Желтая карточка
Ч. Адамс
76'
71'
Замена
Т. Спринжетт
️️️️
Д. Роу
Замена
Ш. Чарльз
️️️️
С. Армстронг
66'
Желтая карточка
Д. Стивенс
60'
58'
Замена
К. Фасснахт
️️️️
О. Эрнандес
ГОЛ! 3:3!
Ч. Адамс
57'
Желтая карточка
Н. Телла
50'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
С. Эдози
48'
45'
+2
ГОЛ! 2:3!
Д. Роу
Пас отдал
Г. Сара
Желтая карточка
С. Эдози
45'
+1
Желтая карточка
У. Смоллбоун
40'
23'
ГОЛ! 2:2!
Г. Сара
Пас отдал
Д. Сарджент
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Армстронг
21'
ГОЛ! 1:1!
Я. Беднарек
17'
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сарджент
Пас отдал
Д. Стейси
1'
Желтая карточка
К. МакЛин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
99
Джон Роу
ЛВ
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
13
Лянко
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
32
Марселино Нуньес
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
27
Тони Спринжетт
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
4-3-2-1
31
Базуну
3
Мэннинг
5
Стивенс
5
Беднарек
2
Уокер-Питерс
12
Смоллбоун
17
Армстронг
24
Алькарас
23
Эдози
23
Телла
10
Армстронг
4-2-2-2
1
Ганн
3
Стейси
25
Даффи
23
Гибсон
13
Яннулис
23
МакЛин
8
Сара
11
Эрнандес
99
Роу
35
Барнс
9
Сарджент
17
Армстронг
19
Чарльз
19
Чарльз
17
Армстронг
12
Смоллбоун
7
Амо-Амейав
7
Амо-Амейав
12
Смоллбоун
23
Эдози
19
Адамс
19
Адамс
23
Эдози
8
Сара
32
Нуньес
32
Нуньес
8
Сара
11
Эрнандес
16
Фасснахт
16
Фасснахт
11
Эрнандес
99
Роу
27
Спринжетт
27
Спринжетт
99
Роу
35
Барнс
33
Айда
33
Айда
35
Барнс
Остались в запасе
Саутгемптон
Норвич Сити
29
Алекс МакКарти
ВР
13
Лянко
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
18
Джо Арибо
ЦП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
23
Тим Крул
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
13
Лянко
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
18
Джо Арибо
ЦП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Саутгемптон - Норвич Сити
7
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
4
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
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