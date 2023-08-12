Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Бристоль Сити
Миллуолл - Бристоль Сити: обзор матча 12 августа 2023
Миллуолл
12.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
0 : 1
Завершен
Бристоль Сити
90+4'
М. Джеймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Бристоль Сити
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
М. Джеймс
Замена
Р. Леонард
️️️️
Д. МакНамара
90'
+3
88'
Желтая карточка
З. Винер
85'
Замена
E. Yeboah
️️️️
С. Белл
Замена
Р. Эсс
️️️️
З. Флемминг
80'
Замена
А. Эмаху
️️️️
К. Нисбет
80'
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
К. Де Норре
80'
76'
Замена
Х. Робертс
️️️️
К. Принг
69'
Желтая карточка
К. Принг
Желтая карточка
Ш. Хатчинсон
67'
63'
Замена
Г. Корник
️️️️
М. Сайкс
63'
Замена
К. Нейсмит
️️️️
Д. Уилльямс
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
Д. Уотмор
63'
62'
Замена
А. Мехмети
️️️️
Н. Уэллс
25'
Желтая карточка
Д. Уилльямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
20
Матия Шаркич
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
12
Джордж Эванс
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Бристоль Сити
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
2
Raphael Araoye
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
3-2-2-1-2
20
Шаркич
4
Хатчинсон
5
Купер
3
Уоллес
23
Брайан
20
МакНамара
16
Митчелл
24
Де Норре
9
Флемминг
20
Уотмор
15
Нисбет
4-4-2
1
О'Лири
19
Таннер
26
Винер
16
Дикки
3
Принг
8
Уилльямс
12
Найт
17
Сайкс
37
Джеймс
11
Белл
21
Уэллс
20
МакНамара
18
Леонард
18
Леонард
20
МакНамара
24
Де Норре
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
24
Де Норре
9
Флемминг
11
Эсс
11
Эсс
9
Флемминг
15
Нисбет
10
Эмаху
10
Эмаху
15
Нисбет
20
Уотмор
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
20
Уотмор
3
Принг
5
Робертс
5
Робертс
3
Принг
8
Уилльямс
3
Нейсмит
3
Нейсмит
8
Уилльямс
21
Уэллс
9
Мехмети
9
Мехмети
21
Уэллс
11
Белл
25
25
11
Белл
17
Сайкс
23
Корник
23
Корник
17
Сайкс
Остались в запасе
Миллуолл
Бристоль Сити
33
Бартош Биалковски
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
2
Raphael Araoye
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Остались в запасе
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
2
Raphael Araoye
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Миллуолл - Бристоль Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Новости команд
Все
Миллуолл
Бристоль Сити
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+