Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Сток Сити
Ипсвич Таун - Сток Сити: обзор матча 12 августа 2023
Ипсвич Таун
12.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
2 : 0
Завершен
Сток Сити
23'
Л. Вулфенден
81'
K. Jackson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ипсвич Таун - Сток Сити
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
М. Луонго
90'
+2
Желтая карточка
С. Морси
89'
Замена
О. Хатчинсон
️️️️
К. Чаплин
83'
83'
Замена
S. Sidibe
️️️️
Д. Джонсон
ГОЛ! 2:0!
K. Jackson
Пас отдал
У. Бернс
81'
Желтая карточка
J. Donacien
77'
74'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Р. Ммае
Замена
K. Jackson
️️️️
Д. Херст
68'
Замена
М. Харнесс
️️️️
Н. Бродхед
68'
Желтая карточка
В. Гладкий
51'
34'
Замена
Уэсли
️️️️
Шикинью
ГОЛ! 1:0!
Л. Вулфенден
Пас отдал
С. Морси
23'
20'
Желтая карточка
М. Роуз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
8
Сэм Морси
ЦП
33
Натан Бродхед
ЦФ
44
Janoi Donacien
ЦФ
26
Люк Вулфенден
ЦФ
15
Кэмерон Берджесс
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Сток Сити
12
Марк Траверс
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
10
Шикинью
ЛВ
4
Бен Пирсон
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Райан Ммае
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Ипсвич Таун
1
Киран Сликер
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
14
Джек Тэйлор
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
45
Фредди Ладапо
ЦФ
10
Маркус Харнесс
ЦФ
19
Kayden Jackson
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
31
Sol Sidibe
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
9
Натан Лоу
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
1-1-5
32
Гладкий
3
Дэвис
8
Морси
21
Луонго
15
Херст
8
Чаплин
7
Бернс
15
Берджесс
4-3-2-1
12
Траверс
25
Хувер
5
Роуз
16
Уилмот
3
Стивенс
4
Пирсон
29
Лорент
14
Джонсон
7
Видигаль
10
Шикинью
8
Ммае
21
Луонго
14
Тэйлор
14
Тэйлор
21
Луонго
8
Чаплин
20
Хатчинсон
20
Хатчинсон
8
Чаплин
33
Бродхед
10
Харнесс
10
Харнесс
33
Бродхед
15
Херст
19
19
15
Херст
14
Джонсон
31
31
14
Джонсон
10
Шикинью
7
Уэсли
7
Уэсли
10
Шикинью
8
Ммае
34
Гэйл
34
Гэйл
8
Ммае
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Сток Сити
1
Киран Сликер
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
1
Джек Бонхэм
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
9
Натан Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
1
Киран Сликер
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
9
Натан Лоу
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Ипсвич Таун - Сток Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Новости команд
Все
Ипсвич Таун
Сток Сити
АПЛ: шансы «Ипсвича» и «Астон Виллы» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:25
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
АПЛ: шансы «Ипсвича» и «Астон Виллы» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:25
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+