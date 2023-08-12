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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Лестер
Хаддерсфилд Таун - Лестер: обзор матча 12 августа 2023
Хаддерсфилд Таун
12.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
0 : 1
Завершен
Лестер
73'
С. Мавидиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Лестер
90'
+2
Желтая карточка
Г. Уинкс
84'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Д. Прат
84'
Замена
Х. Чодури
️️️️
Р. Перейра
Замена
К. Харрат
️️️️
Д. Уорд
79'
Замена
П. Джонс
️️️️
Б. Диарра
78'
73'
ГОЛ! 0:1!
С. Мавидиди
Пас отдал
К. Дьюсбери-Холл
67'
Замена
Д. Варди
️️️️
К. Ихеначо
55'
Замена
О. Ндиди
️️️️
В. Маркал
Желтая карточка
М. Пирсон
54'
48'
Желтая карточка
Р. Перейра
23'
Желтая карточка
Я. Вестергор
16'
Желтая карточка
К. Дьюсбери-Холл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
37
Джош Корома
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
25
Ванья Маркал
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Хаддерсфилд Таун
12
Крис Максвелл
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
4
Джош Остерфилд
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
23
Кайан Харрат
ЦФ
16
Патрик Джонс
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
4-3-1-2
21
Николлс
3
Руффельс
5
Пирсон
6
Хелик
12
Эдвардс
6
Хогг
5
Радони
94
Диарра
42
Томас
25
Уорд
37
Корома
4-1-3-2
1
Столярчик
21
Перейра
23
Вестергор
2
Дойл
4
Фас
8
Дьюсбери-Холл
25
Маркал
4
Уинкс
26
Прат
17
Ихеначо
45
Мавидиди
25
Уорд
23
Харрат
23
Харрат
25
Уорд
94
Диарра
16
Джонс
16
Джонс
94
Диарра
21
Перейра
8
Чодури
8
Чодури
21
Перейра
25
Маркал
4
Ндиди
4
Ндиди
25
Маркал
26
Прат
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
26
Прат
17
Ихеначо
9
Варди
9
Варди
17
Ихеначо
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Лестер
12
Крис Максвелл
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
4
Джош Остерфилд
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
1
Даниэль Иверсен
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
4
Джош Остерфилд
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Лестер
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
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2 : 1
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