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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Мидлсбро
Ковентри - Мидлсбро: обзор матча 12 августа 2023
Ковентри
12.08.2023, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 2 тур
3 : 0
Завершен
Мидлсбро
11'
М. Гудден
70'
Х. Райт
90+1'
Д. Ленихэн (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Мидлсбро
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Д. Ленихэн
90'
+1
81'
Желтая карточка
Х. Хакни
81'
Замена
Р. МакГри
️️️️
Х. Коулсон
81'
Замена
Д. Коберн
️️️️
М. Крукс
81'
Замена
Р. ван ден Берг
️️️️
П. МакНэйр
Замена
Л. Келли
️️️️
К. Палмер
79'
Замена
Д. Бидуэлл
️️️️
Д. Дасилва
79'
ГОЛ! 2:0!
Х. Райт
70'
Замена
Х. Райт
️️️️
Э. Симмс
66'
65'
Замена
М. Форсс
️️️️
И. Джонс
65'
Замена
Д. Хаусон
️️️️
Д. Барласер
Замена
Т. Сакамото
️️️️
М. ван Эвейк
65'
Желтая карточка
Д. Латибодье
47'
ГОЛ! 1:0!
М. Гудден
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
18
Бен Шиф
ОП
28
Джош Экклз
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Мидлсбро
88
Сени Дьенг
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
17
Сэм Силвера
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Ковентри
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
27
Брайант Билонго
ЦЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
8
Райли МакГри
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
88
Маркус Форсс
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
3-3-1-3
13
Уилсон
4
Томас
5
МакФадзин
22
Латибодье
12
Дасилва
18
Шиф
27
ван Эвейк
28
Экклз
9
Симмс
24
Гудден
45
Палмер
3-4-2-1
88
Дьенг
17
МакНэйр
23
Фрай
15
Коулсон
30
Хакни
4
Барласер
25
Крукс
26
Ленихэн
25
Джонс
17
Роджерс
17
Силвера
12
Дасилва
21
Бидуэлл
21
Бидуэлл
12
Дасилва
45
Палмер
4
Келли
4
Келли
45
Палмер
27
ван Эвейк
7
Сакамото
7
Сакамото
27
ван Эвейк
9
Симмс
11
Райт
11
Райт
9
Симмс
15
Коулсон
8
МакГри
8
МакГри
15
Коулсон
4
Барласер
16
Хаусон
16
Хаусон
4
Барласер
25
Джонс
88
Форсс
88
Форсс
25
Джонс
17
МакНэйр
33
ван ден Берг
33
ван ден Берг
17
МакНэйр
25
Крукс
19
Коберн
19
Коберн
25
Крукс
Остались в запасе
Ковентри
Мидлсбро
40
Брэд Коллинс
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
25
Justin Obikwu
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
23
Том Гловер
ВР
27
Брайант Билонго
ЦЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
40
Брэд Коллинс
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
25
Justin Obikwu
ЦП
Остались в запасе
23
Том Гловер
ВР
27
Брайант Билонго
ЦЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Ковентри - Мидлсбро
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
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