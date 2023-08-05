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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Миллуолл
Мидлсбро - Миллуолл: обзор матча 05 августа 2023
Мидлсбро
05.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
0 : 1
Завершен
Миллуолл
79'
Р. Эсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Миллуолл
90'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
К. Нисбет
90'
Замена
Р. Леонард
️️️️
Д. Брайан
Замена
И. Джонс
️️️️
М. Крукс
87'
80'
Желтая карточка
Д. Купер
Желтая карточка
Д. Хаусон
80'
79'
ГОЛ! 0:1!
Р. Эсс
Пас отдал
А. Эмаху
Замена
Д. Хаусон
️️️️
Д. Барласер
76'
73'
Замена
А. Эмаху
️️️️
З. Флемминг
73'
Замена
Р. Эсс
️️️️
Д. Уотмор
Замена
С. Силвера
️️️️
Х. Коулсон
69'
64'
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
К. Де Норре
46'
Желтая карточка
К. Нисбет
25'
Желтая карточка
Д. Брайан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
88
Сени Дьенг
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
4
Даниэль Барласер
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Миллуолл
20
Матия Шаркич
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
20
Алекс Гилберт
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
17
Сэм Силвера
ЦФ
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
12
Джордж Эванс
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
3-5-1-1
88
Дьенг
15
Коулсон
23
Фрай
17
МакНэйр
30
Хакни
25
Крукс
8
МакГри
26
Ленихэн
4
Барласер
17
Роджерс
88
Форсс
3-2-2-1-2
20
Шаркич
4
Хатчинсон
5
Купер
3
Уоллес
20
МакНамара
23
Брайан
16
Митчелл
24
Де Норре
9
Флемминг
20
Уотмор
15
Нисбет
4
Барласер
16
Хаусон
16
Хаусон
4
Барласер
25
Крукс
25
Джонс
25
Джонс
25
Крукс
15
Коулсон
17
Силвера
17
Силвера
15
Коулсон
23
Брайан
18
Леонард
18
Леонард
23
Брайан
24
Де Норре
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
24
Де Норре
20
Уотмор
11
Эсс
11
Эсс
20
Уотмор
9
Флемминг
10
Эмаху
10
Эмаху
9
Флемминг
15
Нисбет
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
15
Нисбет
Остались в запасе
Мидлсбро
Миллуолл
23
Том Гловер
ВР
22
Мартин Пайеро
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
33
Бартош Биалковски
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Остались в запасе
23
Том Гловер
ВР
22
Мартин Пайеро
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Мидлсбро - Миллуолл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
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