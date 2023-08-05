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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Престон
Бристоль Сити - Престон: обзор матча 05 августа 2023
Бристоль Сити
05.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 1
Завершен
Престон
86'
У. Кин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Престон
90'
Желтая карточка
А. Маккэнн
Замена
Э. Кинг
️️️️
Д. Найт
88'
86'
ГОЛ! 0:1!
У. Кин
Пас отдал
Д. Холмс
72'
Замена
Д. Холмс
️️️️
Р. Ледсон
Замена
М. Сайкс
️️️️
Г. Корник
70'
Замена
Т. Конвей
️️️️
Н. Уэллс
69'
Замена
Д. Уилльямс
️️️️
А. Вайманн
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
23
Гарри Корник
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Бристоль Сити
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
7
Noah Mawene
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
8
Lewis Leigh
ЦФ
4-2-4
1
О'Лири
3
Принг
26
Винер
16
Дикки
19
Таннер
37
Джеймс
12
Найт
23
Корник
21
Уэллс
11
Белл
18
Вайманн
3-4-1-1
28
Вудман
14
Стори
6
Линдсэй
16
Хьюз
44
Поттс
8
Брауне
4
Ледсон
8
Маккэнн
29
Фрекьяер-Йенсен
18
Кин
18
Вайманн
8
Уилльямс
8
Уилльямс
18
Вайманн
23
Корник
17
Сайкс
17
Сайкс
23
Корник
12
Найт
10
Кинг
10
Кинг
12
Найт
21
Уэллс
9
Конвей
9
Конвей
21
Уэллс
4
Ледсон
14
Холмс
14
Холмс
4
Ледсон
Остались в запасе
Бристоль Сити
Престон
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
9
Анис Мехмети
АП
Главный тренер
Найджел Пирсон
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
7
Noah Mawene
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
8
Lewis Leigh
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
9
Анис Мехмети
АП
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
7
Noah Mawene
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
8
Lewis Leigh
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Бристоль Сити - Престон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
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