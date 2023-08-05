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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Вест Бромвич
Блэкберн - Вест Бромвич: обзор матча 05 августа 2023
Блэкберн
05.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
2 : 1
Завершен
Вест Бромвич
20'
Д. Маркандай
50'
М. Филлипс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Вест Бромвич
Желтая карточка
Р. Хеджс
87'
85'
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
Д. Моламби
Замена
К. Бриттан
️️️️
Д. Ранкин-Костелло
78'
72'
Замена
К. Бартли
️️️️
С. Кипр
71'
Замена
А. Моуатт
️️️️
О. Йокушлу
71'
Замена
Й. Сармиенто
️️️️
М. Филлипс
66'
Замена
Д. Свифт
️️️️
Н. Чалоба
Замена
Р. Хеджс
️️️️
Д. Маркандай
60'
Замена
А. Уортон
️️️️
С. Тронстад
59'
55'
Желтая карточка
Д. Уоллес
53'
Желтая карточка
С. Кипр
50'
ГОЛ! 1:1!
М. Филлипс
Пас отдал
Д. Уоллес
Желтая карточка
Х. Картер
48'
45'
+4
Желтая карточка
О. Йокушлу
Желтая карточка
С. Шмодикс
30'
Желтая карточка
Л. Трэвис
29'
ГОЛ! 1:0!
Д. Маркандай
Пас отдал
Л. Трэвис
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
24
Тирис Долан
ПВ
24
Дилан Маркандай
ПВ
9
Гарри Леонард
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Блэкберн
25
Джо Хилтон
ВР
24
Джейк Бэтти
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
6
Джон Бакли
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦФ
9
Найл Эннис
ЦФ
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
18
Том Феллоус
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
18
Йован Малкольм
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Пирс
17
Картер
5
Хайам
27
Трэвис
3
Пикеринг
26
Ранкин-Костелло
6
Тронстад
24
Долан
11
Шмодикс
24
Маркандай
9
Леонард
4-1-4-1
1
Палмер
2
Ферлонг
6
Аджайи
4
Кипр
22
Таунсенд
15
Чалоба
25
Филлипс
8
Моламби
17
Уоллес
5
Йокушлу
23
Томас-Асанте
26
Ранкин-Костелло
2
Бриттан
2
Бриттан
26
Ранкин-Костелло
6
Тронстад
20
Уортон
20
Уортон
6
Тронстад
24
Маркандай
26
Хеджс
26
Хеджс
24
Маркандай
4
Кипр
5
Бартли
5
Бартли
4
Кипр
8
Моламби
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
8
Моламби
5
Йокушлу
20
Моуатт
20
Моуатт
5
Йокушлу
15
Чалоба
8
Свифт
8
Свифт
15
Чалоба
25
Филлипс
16
Сармиенто
16
Сармиенто
25
Филлипс
Остались в запасе
Блэкберн
Вест Бромвич
25
Джо Хилтон
ВР
24
Джейк Бэтти
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
6
Джон Бакли
ЦП
9
Найл Эннис
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
18
Том Феллоус
ЦП
18
Йован Малкольм
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
24
Джейк Бэтти
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
6
Джон Бакли
ЦП
9
Найл Эннис
ЦФ
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
18
Том Феллоус
ЦП
18
Йован Малкольм
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Блэкберн - Вест Бромвич
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
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