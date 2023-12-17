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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Базель
Люцерн - Базель: обзор матча 17 декабря 2023
Люцерн
17.12.2023, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Базель
66'
Д. Дубасен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Базель
Желтая карточка
М. Фридек
90'
+3
Желтая карточка
Л. Жакес
90'
+3
Желтая карточка
Л. Виллигер
88'
Замена
Л. Виллигер
️️️️
A. Abubakar
78'
Замена
Т. Клидже
️️️️
М. Майер
78'
Желтая карточка
П. Дорн
69'
Замена
Т. Оку
️️️️
С. Шадер
67'
66'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дубасен
Желтая карточка
М. Майер
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
2
Severin Ottiger
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
30
Ардон Яшари
(К)
ОП
17
Мартин Фридек
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
7
Макс Майер
АП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
30
Антон Каде
ЛВ
31
Доминик Шмид
ЦП
20
Фабиан Фрай
(К)
ЦП
21
Джонатан Дубасен
ЦП
99
Джордже Йованович
ЦФ
33
Juan Gauto
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Люцерн
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
26
Якуб Кадак
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
18
Тибо Клидже
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
10
Тедди Оку
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
36
Eliah Jordan
ЦЗ
28
Yannis Ryter
ЦП
20
Leon Frokaj
ЦП
29
Адриано Оньегбуле
АП
11
Тьерно Барри
ЦФ
18
Romeo Beney
ЦФ
44
Jamal Camci
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лорец
2
14
Жакес
6
Симани
20
Дорн
30
Яшари
17
Фридек
16
Белоко
69
Шадер
7
Майер
11
4-3-1-2
1
Хитц
37
Баришич
4
ван Бремен
7
Авдуллаху
18
Аджетей
31
Шмид
20
Фрай
21
Дубасен
30
Каде
33
99
Йованович
7
Майер
18
Клидже
18
Клидже
7
Майер
69
Шадер
10
Оку
10
Оку
69
Шадер
11
27
Виллигер
27
Виллигер
11
Остались в запасе
Люцерн
Базель
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
26
Якуб Кадак
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
13
Мирко Сальви
ВР
36
Eliah Jordan
ЦЗ
28
Yannis Ryter
ЦП
20
Leon Frokaj
ЦП
29
Адриано Оньегбуле
АП
11
Тьерно Барри
ЦФ
18
Romeo Beney
ЦФ
44
Jamal Camci
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
26
Якуб Кадак
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
36
Eliah Jordan
ЦЗ
28
Yannis Ryter
ЦП
20
Leon Frokaj
ЦП
29
Адриано Оньегбуле
АП
11
Тьерно Барри
ЦФ
18
Romeo Beney
ЦФ
44
Jamal Camci
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Люцерн - Базель
5
Всего ударов по воротам
11
3
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Угловые удары
5
0
Нарушения
4
3
Офсайды
2
1
Количество передач
228
222
Сейвы
1
2
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Главный судья:
Alessandro Dudic, Switzerland
Стадион:
Свисспауэр Арена
Новости команд
Все
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3
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