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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Грассхоппер
Базель - Грассхоппер: обзор матча 09 декабря 2023
Базель
09.12.2023, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Грассхоппер
72'
Д. Бабунски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Грассхоппер
Желтая карточка
Р. Вейга
88'
Замена
А. Баришич
️️️️
Д. Дубасен
73'
72'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бабунски
Пас отдал
Ф. Момо
Желтая карточка
Д. Дубасен
65'
58'
Замена
Д. Бабунски
️️️️
Б. Финк
58'
Замена
Т. Ндика Матам
️️️️
Ф. Ходжа
47'
Желтая карточка
К. Тоберс
45'
+5
Желтая карточка
Ф. Ходжа
Замена
М. Дрегер
️️️️
К. Рюгг
41'
Желтая карточка
Ф. Фрай
19'
Красная карточка
Т. Джака
18'
12'
Замена
Т. Корбяну
️️️️
А. Мабиль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
31
Доминик Шмид
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
21
Джонатан Дубасен
ЦП
20
Фабиан Фрай
(К)
ЦП
33
Juan Gauto
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
6
Амир Абраши
(К)
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
21
Брэдли Финк
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Базель
16
Нильс де Моль
ВР
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
29
Адриано Оньегбуле
АП
18
Romeo Beney
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
10
Robin Kalem
ЦП
55
Damian Nigg
ЦП
7
Тео Корбяну
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
12
Дориан Бабунски
ЦФ
2-1-4-1-2
13
Сальви
4
ван Бремен
27
Рюгг
12
Вейга
31
Шмид
21
Дубасен
20
Фрай
34
Джака
30
Каде
99
Йованович
33
4-4-2
71
Хаммел
15
Секо
8
54
19
Ходжа
6
Абраши
7
Нденг
11
Мабиль
4
Тоберс
11
Моранди
21
Финк
21
Дубасен
37
Баришич
37
Баришич
21
Дубасен
27
Рюгг
37
Дрегер
37
Дрегер
27
Рюгг
19
Ходжа
16
Ндика Матам
16
Ндика Матам
19
Ходжа
11
Мабиль
7
Корбяну
7
Корбяну
11
Мабиль
21
Финк
12
Бабунски
12
Бабунски
21
Финк
Остались в запасе
Базель
Грассхоппер
16
Нильс де Моль
ВР
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
29
Адриано Оньегбуле
АП
18
Romeo Beney
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
29
Мануэль Куттин
ВР
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
10
Robin Kalem
ЦП
55
Damian Nigg
ЦП
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
16
Нильс де Моль
ВР
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
29
Адриано Оньегбуле
АП
18
Romeo Beney
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
10
Robin Kalem
ЦП
55
Damian Nigg
ЦП
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Базель - Грассхоппер
3
1
2
Всего ударов по воротам
6
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
3
6
Офсайды
0
1
Количество передач
202
231
Сейвы
4
3
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Luca Piccolo, Switzerland
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Новости команд
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11 сентября
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4 мая
3
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
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4 мая
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2024.11.21 12:15
1
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2022.05.12 23:24
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2018.07.11 18:49
6
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2018.04.10 15:38
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